Se il segnale Wi-Fi del router è debole e lascia buchi nella copertura, hai due soluzioni davanti: passare ad un router Mesh tipo i fantastici prodotti della linea eero, con prezzi compresi tra 200€ e 800€. Oppure estendere il WiFi esistente con il potente ripetitore Wi-Fi di Xiaomi in offerta su Amazon. Costo dell’operazione appena 10€ incluse spedizioni Amazon Prime.

Xiaomi Mi Wi-Fi

Piccolo, compatto, leggero e super silenzioso, il Xiaomi Mi Wi-Fi va collegato ad una prese elettrica, ed è subito pronto per estendere la connettività wireless ovunque serva. È l’ideale per casa, ufficio, negozi con velocità di 300 Megabit al secondo.

È sufficiente installarlo in una presa di corrente posizionata a metà tra il router e la zona di assenza del WiFi: non appena lo colleghi, il ripetitore sarà in grado di individuare automaticamente la connessione internet senza perdere alcuna delle impostazioni già presenti.

E con l’ottima app mobile di Xiaomi (per iPhone e Android), puoi gestire in tempo reale tutti gli aspetti della rete, e sapere se qualcuno si aggancia a tua insaputa.

Non aspettare un secondo di più, perché questo è il prezzo più conveniente mai visto per questo dispostivo. Acquista subito il ripetitore Wi-Fi e dì pure addio ai buchi nel Wifi. Con appena 10€ espandi il segnale Wi-Fi in tutta casa.