WiFi senza limiti: 5 dispositivi TOP per un segnale che SFONDA anche i muri

Di fatto un modem accompagnato da un buon ripetitore-amplificatore di segnale è il fulcro della vita digitale a casa: si occupa dell’accesso sicuro a Internet, dello streaming e dell’IPTV, della telefonia, del Wi-Fi per più dispositivi, così come della Smart Home, del gaming, delle videoconferenze e di molto altro.

Con questi amplificatori e ripetitori hai il WiFi ovunque

Questi dispositivi sono pensati per offrire non solo una buona copertura, ma anche una stabilità del segnale che permette di godersi film in streaming, di divertirsi con giochi in multiplayer e di lavorare con file multimediali online, in contemporanea, senza subire alcun rallentamento o interruzione. Guardate.

Router Archer AX55

Iniziamo con l’Archer AX55, il nuovo router equipaggiato con Standard Wi-Fi 6 802.11ax, sviluppato per portare la tua connessione ai massimi livelli di stabilità e potenza in scenari ad alta densità. L’avveniristico sistema di aerazione copre una vasta area del dispositivo ed evita il surriscaldamento del router, liberando la piena potenza del Wi-Fi. Costa 70€.

BrosTrend Chiavetta WiFi USB

Questo adattatore Wi-Fi USB targato BrosTrend è particolarmente indicato per i PC portatili, anche se si adatta poi a qualsiasi dispositivo. Ti basta connetterlo a qualsiasi porta USB del tuo computer per vedere aumentare la velocità della rete wireless e la portata del tuo PC desktop e portatile. Dotato di base USB e cavo di prolunga di 1,5 mt, lo puoi posizionare sulla tua scrivania o in altri punti. Costa 29€;

TP-Link PG1200 KIT Powerline G.hn1200

PG1200 Kit è un sistema powerline dotato di tecnologia G.hn di nuova generazione, grazie alla quale puoi trasformare l’impianto elettrico della tua casa in una rete ad alta velocità evitando interventi tecnici invasivi e opere in muratura per l’installazione di nuovi cavi Ethernet. E’ composto da due unità, con la prima che dialoga col router principale, e la seconda che invece fa da extender e può essere posizionata ovunque sia disponibile una presa di corrente. Costa 59€.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro

In questo nostro elenco non potevamo non dare spazio all’iconico Mi Wi-Fi Range Extender Pro di Xiaomi. Ha due potenti antenne esterne ad alto guadagno che forniscono una copertura più ampia e prestazioni migliorate, e un ingresso ethernet velocissimo che ti serve per collegare un dispositivo come la TV, la console o il lettore di streaming alla rete, garantendo una connessione più affidabile. Costa 11€.

Router Wi-Fi mesh eero

Con questo router non avrai mai problemi né di scarso segnale né di sicurezza. Vanta infatti una particolare tecnologia che indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni. Gli aggiornamenti automatici, invece, mantengono la tua rete sicura e protetta. Il router Wi-Fi mesh eero si collega al tuo modem per offrirti una connessione Wi-Fi veloce e stabile in casa su una superficie fino a 140 m². Costa 54€.

Ricapitolando:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.