WiFi stabile e veloce: Tenda Nova MW3 in offerta su Amazon

Il sistema WiFi Mesh Tenda Nova MW3 rappresenta una soluzione affidabile e conveniente per risolvere i problemi di connessione domestica, offrendo un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. Disponibile su Amazon a un prezzo di 50,99 €, beneficia di uno sconto rispetto al costo originale di 57,99 €, un’occasione interessante per chi desidera migliorare la copertura WiFi nella propria abitazione.

Internet sempre potente in tutta la tua casa con il sistema Mesh di Tenda

Concepito per abitazioni fino a 200 metri quadrati, il Tenda Nova MW3 utilizza una tecnologia Mesh avanzata per creare una rete uniforme e stabile. Questo significa che i dispositivi si connettono automaticamente al nodo con il segnale più forte, garantendo una connessione senza interruzioni anche durante gli spostamenti all’interno della casa. Grazie a questa funzionalità, il sistema elimina efficacemente le cosiddette “zone morte” della rete, rendendolo particolarmente indicato per ambienti domestici di medie dimensioni.

Tra le caratteristiche tecniche più rilevanti, il sistema offre velocità dual band fino a 1200 Mbps, supportando anche la tecnologia MU-MIMO. Questo consente una gestione ottimale della banda, rendendolo ideale per attività che richiedono una connessione stabile, come lo streaming in 4K, il gaming online o le videochiamate. Inoltre, la funzione QoS ottimizza ulteriormente la distribuzione della larghezza di banda, assicurando prestazioni elevate anche in presenza di numerosi dispositivi connessi contemporaneamente.

Un altro aspetto da sottolineare è la capacità del sistema di supportare fino a 40 dispositivi connessi simultaneamente, rendendolo perfetto per famiglie numerose o per case dotate di numerosi dispositivi smart. Per le famiglie con bambini, il Tenda Nova MW3 include anche funzionalità di controllo genitori, utili per limitare e programmare l’accesso a Internet, offrendo un ulteriore livello di personalizzazione e sicurezza.

L’installazione del sistema è semplice e intuitiva grazie all’app Wi-Fi di Tenda, disponibile per smartphone. In pochi passaggi, è possibile configurare la rete, aggiungere nuove unità e monitorare le prestazioni, rendendo questo prodotto accessibile anche a chi non ha una particolare esperienza tecnologica. Il design compatto e discreto, con dimensioni di soli 9x9x9 cm e un peso di 500 grammi per unità, permette di integrarlo facilmente in qualsiasi ambiente domestico, senza risultare invasivo.

Per chi desidera dire addio alle connessioni instabili e migliorare significativamente la qualità della rete domestica, il Tenda Nova MW3 rappresenta una scelta pratica e accessibile. Scopri di più e approfitta dell’offerta su Amazon: oggi costa solo 50,99€, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.