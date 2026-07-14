Wimbledon 2026: i favoriti e le sfide del torneo

Wimbledon 2026: il torneo è in corso, ecco chi può vincere

Se segui il tennis, sai già che Wimbledon 2026 è il torneo da non perdere quest’estate. Dal 29 giugno al 12 luglio 2026, l’All England Club di Church Road, Londra, ospita il più prestigioso Slam sull’erba, e le prime giornate hanno già regalato sorprese, emozioni e qualche risultato inatteso. Con Carlos Alcaraz fuori per infortunio e Jannik Sinner a caccia della conferma, il tabellone maschile è più aperto del previsto. E nel femminile, la situazione non è meno intrigante.

Ecco una panoramica completa di chi sono i favoriti, chi ha già fatto parlare di sé e cosa aspettarsi nelle prossime giornate di questo Wimbledon 2026 che si preannuncia memorabile.

Sinner difende il titolo: è il grande favorito

Jannik Sinner arriva a Wimbledon 2026 da campione in carica e, secondo le analisi degli esperti, è il favorito assoluto nel tabellone maschile. La sua vittoria dell’anno scorso sull’erba londinese ha confermato che il tennista italiano sa adattare il suo gioco a qualsiasi superficie, e quest’anno parte con ancora più consapevolezza.

Il punto fondamentale è che l’assenza di Carlos Alcaraz — eliminato dal torneo per via di un infortunio — toglie dal percorso di Sinner il principale avversario che avrebbe potuto impensierirlo. Lo spagnolo, capace di vincere a Wimbledon in passato, non sarà della partita, e questo cambia radicalmente l’equilibrio del tabellone.

Tra gli altri contendenti maschili c’è Novak Djokovic, che a 39 anni continua a essere una presenza ingombrante su qualsiasi campo. La sua esperienza sull’erba è leggendaria, ma l’età e le sfide fisiche degli ultimi anni rendono difficile pronosticarlo come favorito principale. Resta comunque un nome da tenere d’occhio in ogni fase del torneo.

Le sorprese italiane: Berrettini e la giovane Grant

Uno degli aspetti più interessanti di questo Wimbledon 2026 è la presenza vivace degli azzurri. Matteo Berrettini, che su questo campo ha già dimostrato di trovarsi a meraviglia, ha superato Stan Wawrinka in una partita combattutissima, risolta in quattro tie-break. Un match che ha confermato quanto Berrettini sia a suo agio sull’erba londinese e quanto possa essere pericoloso per chiunque nel prosieguo del torneo.

Ma la vera rivelazione italiana — e forse dell’intero torneo finora — è Tyra Caterina Grant. L’azzurrina di 18 anni ha fatto il suo debutto in un Grande Slam proprio qui a Wimbledon 2026, e lo ha fatto nel modo migliore possibile: battendo Katie Boulter, giocatrice di casa e beniamina del pubblico britannico. Un risultato straordinario per una tennista così giovane, che dimostra come il vivaio italiano stia producendo talenti di primissimo livello anche nel settore femminile.

Anche Jasmine Paolini è in campo, e il suo cammino non è stato privo di difficoltà: ha perso il primo set per 6-0, ma ha saputo reagire e rimontare. Un segnale di carattere che potrebbe rivelarsi fondamentale nelle fasi successive del torneo.

Il tabellone femminile: tante candidate, nessuna certezza

Immagine generata con AI

Nel draw femminile di Wimbledon 2026, la situazione è più fluida e aperta che mai. Tra le principali contendenti al titolo spiccano:

Aryna Sabalenka – potenza e solidità mentale la rendono pericolosa su ogni superficie

– potenza e solidità mentale la rendono pericolosa su ogni superficie Coco Gauff – in continua crescita, capace di grandi prestazioni nei momenti che contano

– in continua crescita, capace di grandi prestazioni nei momenti che contano Karolina Muchova – giocatrice tecnica e imprevedibile, sa fare male alle avversarie più quotate

– giocatrice tecnica e imprevedibile, sa fare male alle avversarie più quotate Marta Kostyuk – in grande forma, una delle sorprese più concrete del circuito femminile

– in grande forma, una delle sorprese più concrete del circuito femminile Linda Noskova – giovane e aggressiva, ha già dimostrato di non temere i grandi nomi

In pratica, il femminile non ha una dominatrice assoluta come potrebbe essere Sinner nel maschile, e questo apre scenari affascinanti per le prossime giornate.

Il ritorno di Serena Williams: una storia a parte

Uno dei momenti più discussi di questo inizio torneo riguarda Serena Williams, che a 44 anni ha deciso di tornare in campo a Wimbledon. Il suo rientro ha catturato l’attenzione mediatica globale, ma il percorso si è interrotto subito: la leggenda americana è stata eliminata al primo turno. Un risultato che non scalfisce minimamente il suo lascito nel tennis mondiale, ma che racconta anche la durezza di un torneo che non fa sconti a nessuno, indipendentemente dal curriculum.

Per approfondire il quadro dei favoriti e delle quote aggiornate, puoi consultare l’analisi di ESPN sui principali contendenti di Wimbledon 2026. Per informazioni ufficiali sul torneo, biglietti e calendario, il riferimento è la pagina Wikipedia dedicata ai Campionati di Wimbledon 2026.

Cosa aspettarsi nelle prossime giornate

Il torneo è in pieno svolgimento e le variabili sono ancora molte. Ecco i punti chiave da monitorare:

Il cammino di Sinner : riuscirà a confermare il titolo senza Alcaraz nel percorso? Ogni partita sarà un test importante

: riuscirà a confermare il titolo senza Alcaraz nel percorso? Ogni partita sarà un test importante La progressione di Berrettini : dopo la vittoria in quattro tie-break, quanto può spingersi avanti?

: dopo la vittoria in quattro tie-break, quanto può spingersi avanti? Grant e il suo debutto da favola : reggerà la pressione nelle fasi successive del torneo?

: reggerà la pressione nelle fasi successive del torneo? Djokovic a 39 anni : sarà in grado di competere con i più giovani nelle fasi decisive?

: sarà in grado di competere con i più giovani nelle fasi decisive? Il femminile senza una dominatrice: chi tra Sabalenka, Gauff, Muchova e le altre riuscirà a emergere?

Wimbledon 2026 si chiuderà il 12 luglio, e da qui al weekend finale ci aspettano settimane di tennis ad altissimo livello. Con Sinner a caccia della conferma, un gruppo di italiani in ottima salute e un tabellone femminile completamente aperto, questo torneo ha già tutti gli ingredienti per entrare nella storia. Vale la pena seguire ogni giornata: sull’erba di Londra, tutto può succedere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.