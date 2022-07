Wimbledon: dove seguire lo streaming dei quarti di finale?

Con l’arrivo dei quarti di finale, Wimbledon entra nel vivo.

Proprio in questi istanti, si sta disputando l’avvincente match tra il nostro Jannik Sinner e il campione serbo Novak Djokovic che apre questa importante fase del torneo. A seguire si disputerà il secondo match valido per i quarti di finale, ovvero con il belga Goffin che contenderà l’accesso in semifinale al britannico Cameron Norrie.

Domani 6 luglio invece, sarà il turno degli altri due match, ovvero l’americano Taylor Fritz contro Rafael Nadal e l’australiano Nick Kyrgios contro il cileno Cristian Garín.

Le dirette streaming di questi eventi sono trasmesse da servizi come Sky Go e NOW TV. Chi è regolarmente iscritto al servizio ma si trova in vacanza o per lavoro all’estero, potrebbe non poter avere accesso a questi eventi live.

A causa delle restrizioni geografiche, legate a questioni di copyright, i suddetti servizi non sono attivi fuori dai confini nazionali.

I quarti di finale di Wimbledon dall’estero? Ecco come seguirli con telecronaca italiana

Le Virtual Private Network sono strumenti duttili, che consentono agli utenti di ottenere un indirizzo IP diverso da quello reale.

In tal senso, è possibile accedere ai propri abbonamenti ai suddetti servizi streaming anche se non si è in Italia. Basta infatti selezionare un server italiano per poter accedere, in via del tutto legale, alla trasmissione dell’evento.

Ciò però, non significa che qualunque VPN sia adatta allo streaming di Wimbledon. Al fine di evitare buffering o una connessione a scatti, risulta importante affidarsi a un servizio con performance superiori alla media del settore.

In questo contesto, NordVPN si conferma come una delle migliori opzioni possibili, anche in virtù dell’attuale sconto con cui viene proposta. Grazie al 63% di sconto sul piano biennale, è possibile ottenere questa VPN spendendo appena 5,29 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.