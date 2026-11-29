Immagine generata con AI

Se negli ultimi giorni hai acceso il PC e hai trovato una notifica di aggiornamento che non aspettavi, non si tratta di un errore. A partire dal 18 novembre 2026, Microsoft ha avviato il rollout automatico del windows 11 26h2 aggiornamento automatico per tutti i PC personali e le macchine aziendali non gestite da un reparto IT. In pratica, se usi Windows 11 24H2 o 25H2 a casa o in un piccolo ufficio, l’aggiornamento potrebbe già essere in arrivo — o potrebbe essere già installato senza che tu te ne sia accorto.

Cosa sta succedendo: il rollout di novembre 2026

Windows 11 26H2 è disponibile in forma generale dal 29 settembre 2026. Nei primi mesi era possibile installarlo solo manualmente, cercandolo in Windows Update: chi voleva provarlo in anticipo poteva farlo già dalla fine di ottobre 2026. Ora, però, Microsoft ha cambiato marcia.

Dal 18 novembre 2026 il sistema operativo ha iniziato a installarsi in automatico sui PC domestici e sulle macchine aziendali non gestite centralmente da un team IT. Non è un aggiornamento di sicurezza mensile: è un vero e proprio salto di versione, equivalente a ciò che in passato erano i grandi aggiornamenti annuali di Windows 10.

Il rollout è graduale e progressivo. Questo significa che non tutti i PC riceveranno la notifica nello stesso momento: i tempi dipendono dalle impostazioni di Windows Update sul tuo dispositivo e dalla priorità assegnata da Microsoft alla tua configurazione hardware. Alcuni utenti hanno già completato l’installazione, altri la vedranno comparire nelle prossime settimane.

Chi riceve l’aggiornamento automatico e chi no

Il punto fondamentale è capire se il tuo PC rientra nella platea dei dispositivi coinvolti. L’aggiornamento automatico a Windows 11 26H2 riguarda:

→ Leggi anche: PowerShell 7 sbarca su Windows 11: ecco come Microsoft rivoluziona la distribuzione della shell

PC personali con Windows 11 24H2 o 25H2 installato;

con Windows 11 24H2 o 25H2 installato; Macchine aziendali non gestite, cioè quei computer di piccole imprese o liberi professionisti che non sono collegati a un sistema di gestione centralizzata degli aggiornamenti (come Microsoft Intune o WSUS).

I PC aziendali gestiti da un reparto IT sono esclusi da questa prima ondata. In quei contesti, gli amministratori di sistema decidono autonomamente quando e come distribuire l’aggiornamento all’interno della rete aziendale. Se lavori in una grande azienda con un ufficio IT, puoi stare tranquillo: nessuno ti aggiornerà il PC senza preavviso.

Vale la pena sapere anche un’altra cosa: Windows 11 24H2 nelle edizioni Home e Pro ha raggiunto la fine del supporto agli aggiornamenti il 13 ottobre 2026. Chi è ancora su quella versione non riceve più patch di sicurezza mensili. Il passaggio a 26H2 non è quindi solo una questione di funzionalità, ma anche di sicurezza del sistema.

Come gestire il windows 11 26h2 aggiornamento automatico sul tuo PC

Hai due strade davanti a te: aspettare che l’aggiornamento arrivi da solo, oppure anticiparlo manualmente. In entrambi i casi, ecco cosa fare.

Se vuoi installarlo subito

Immagine generata con AI

Puoi cercare manualmente il windows 11 26h2 aggiornamento automatico seguendo questi passaggi:

Apri Impostazioni (la rotella dentata nel menu Start);

(la rotella dentata nel menu Start); Vai su Windows Update ;

; Clicca su Controlla aggiornamenti ;

; Se 26H2 è disponibile per il tuo dispositivo, comparirà nell’elenco e potrai avviare il download.

Il processo richiede un riavvio del PC, quindi conviene farlo in un momento in cui non hai lavoro urgente aperto.

→ Leggi anche: Windows 11, il trucco del lock screen: come l'Assistente vocale lo aggira (e come proteggerti)

Se preferisci rimandare

Windows Update ti permette di posticipare gli aggiornamenti di funzionalità. Sempre da Impostazioni > Windows Update, puoi trovare l’opzione per sospendere gli aggiornamenti per un periodo limitato. Tieni però presente che si tratta di un rinvio temporaneo: prima o poi l’aggiornamento arriverà comunque, soprattutto considerando che 24H2 non riceve più patch di sicurezza.

In questo caso, la scelta più sensata è pianificare l’aggiornamento in un momento comodo, magari durante il fine settimana o la sera, piuttosto che lasciare che parta da solo nel mezzo di una videochiamata di lavoro.

Perché Microsoft usa il rollout graduale

Il fatto che l’aggiornamento non arrivi a tutti nello stesso giorno non è casuale. Microsoft adotta un approccio progressivo per monitorare eventuali problemi di compatibilità prima di allargare la distribuzione all’intera base di utenti. Se nei primi giorni emergono criticità su determinate configurazioni hardware o software, l’azienda può bloccare o rallentare il rollout per quella categoria di dispositivi.

Questo sistema, chiamato in gergo tecnico phased rollout, protegge gli utenti da aggiornamenti potenzialmente problematici. In pratica significa che, se il tuo PC non ha ancora ricevuto la notifica, potrebbe semplicemente non essere ancora il suo turno — oppure potrebbe esserci un blocco di compatibilità attivo sulla tua configurazione specifica.

Per informazioni ufficiali e aggiornamenti sullo stato del rollout puoi fare riferimento alla pagina di BleepingComputer dedicata a Windows 11 26H2, che segue in tempo reale le comunicazioni di Microsoft.

Il consiglio pratico è semplice: se usi 24H2 e non hai ancora ricevuto l’aggiornamento automatico a Windows 11 26H2, vai tu stesso in Windows Update e controllalo manualmente. Considerato che 24H2 ha già perso il supporto agli aggiornamenti di sicurezza, restare fermi su quella versione espone il PC a rischi inutili. Meglio aggiornare in modo controllato, scegliendo il momento giusto, che ritrovarsi con l’installazione avviata nel mezzo di una giornata di lavoro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.