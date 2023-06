Windows 11 Pro, processore Intel: questo mini PC NiPoGi è una BOMBA e costa una MISERIA

Il Mini PC NiPoGi Windows 11 Pro è una soluzione potente e compatta per chi cerca un computer desktop versatile e performante. Con una combinazione di specifiche di alta qualità e un design elegante, questo mini PC offre un’esperienza informatica di livello superiore.

Dotato di 16GB di memoria DDR4 e un’unità SSD M.2 da 512GB, il NiPoGi Mini PC garantisce un’elevata velocità di elaborazione e un’ampia capacità di archiviazione per soddisfare le tue esigenze informatiche quotidiane. Puoi eseguire facilmente applicazioni complesse, multitasking e archiviare i tuoi file senza preoccupazioni di spazio. Fallo tuo a soli 209€ su Amazon con lo sconto del 37% sul prezzo di listino. Spedizion igratuite.

Mini PC NiPoGi Windows 11 Pro, che potenza!

Alimentato dal processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, questo mini PC offre prestazioni eccezionali. Con una frequenza di clock che può arrivare fino a 3.4GHz, avrai abbastanza potenza per gestire le attività più impegnative, come la modifica video, il gaming e altro ancora.

Il NiPoGi Mini PC è dotato di una connettività completa, tra cui Gigabit Ethernet per una connessione Internet ad alta velocità e dual Wi-Fi per un’opzione wireless affidabile. Puoi collegarti facilmente alla tua rete domestica o aziendale senza problemi di connessione. Inoltre, la presenza del Bluetooth 4.2 consente di collegare dispositivi esterni come tastiere, mouse e cuffie senza fili.

Grazie alla compatibilità con la risoluzione 4K UHD, potrai goderti contenuti multimediali con una qualità visiva eccezionale. Collega il mini PC al tuo monitor o alla tua TV e immergiti in un’esperienza visiva dettagliata e coinvolgente. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, che offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di funzionalità avanzate per migliorare la produttività.

Potrai sfruttare app e programmi di produttività, navigare sul web e utilizzare le tue applicazioni preferite senza problemi. Il design compatto del NiPoGi Mini PC lo rende ideale per spazi ridotti o per chi cerca una soluzione desktop portatile. Puoi posizionarlo facilmente sul tuo tavolo o nasconderlo dietro al monitor grazie al supporto VESA incluso.

In conclusione, . Con le sue specifiche di alto livello, la connettività completa e un design elegante, soddisferà le tue esigenze informatiche in modo efficiente.

