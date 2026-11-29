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Se il tuo PC con Windows 11 è protetto da password e persino da BitLocker — la crittografia integrata di Microsoft che dovrebbe rendere i dati inaccessibili a chiunque non conosca le credenziali — potresti comunque essere vulnerabile. Il 19 novembre 2026, il ricercatore di sicurezza Abdelhamid Naceri ha reso pubblica su GitHub una falla critica chiamata FastUnlock, una zero-day (cioè una vulnerabilità non ancora corretta dal produttore) che consente di aggirare il lock screen di Windows 11 sfruttando l’Assistente vocale del sistema. La cosa più preoccupante? Al momento non esiste ancora alcuna patch ufficiale di Microsoft.

Cos’è FastUnlock e come sfrutta l’Assistente vocale

La vulnerabilità FastUnlock colpisce Windows 11 nella sua versione più aggiornata: il ricercatore l’ha testata su Windows 11 26H2 con le patch di novembre installate, il che significa che nemmeno i sistemi completamente aggiornati sono al riparo. Il meccanismo alla base dell’attacco è tanto semplice quanto sorprendente.

Tutto parte dalla schermata di recupero dell’account, quella che appare quando un utente dichiara di aver dimenticato il PIN o vuole reimpostare la password direttamente dal lock screen. Da quella schermata, premendo la combinazione Win+U, si avvia l’Assistente vocale — in inglese Narrator — uno strumento di accessibilità pensato per aiutare gli utenti con disabilità visive. Il problema è che Narrator, in questo contesto specifico, viene eseguito con privilegi particolari che permettono di aprire applicazioni al di fuori della normale sessione protetta.

In pratica, chi si trova fisicamente davanti al computer può avviare programmi senza mai inserire una password o un PIN valido. La tecnica è stata verificata in modo indipendente da ThreatLocker, che ha confermato il funzionamento del metodo.

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Quali PC sono a rischio e quali condizioni servono

Non tutti i computer Windows 11 sono esposti allo stesso modo. La vulnerabilità FastUnlock legata al lock screen richiede alcune condizioni specifiche perché l’attacco vada a buon fine:

Accesso fisico alla macchina : chi vuole sfruttare la falla deve essere seduto davanti al PC. Non si tratta di un attacco remoto.

: chi vuole sfruttare la falla deve essere seduto davanti al PC. Non si tratta di un attacco remoto. Almeno un account collegato a un account Microsoft online : il flusso di recupero che innesca la vulnerabilità è legato alle opzioni di ripristino associate a un profilo Microsoft.

: il flusso di recupero che innesca la vulnerabilità è legato alle opzioni di ripristino associate a un profilo Microsoft. Windows 11 aggiornato: la falla è stata confermata anche con le patch di novembre 2026 installate, il che la rende particolarmente insidiosa.

Vale la pena sottolineare un dettaglio importante: l’accesso ottenuto tramite FastUnlock non è quello di un amministratore. Il bypass porta a un account limitato, identificato come WSIAccount, non a un profilo con pieni privilegi di sistema. Questo riduce parzialmente la portata del danno, ma non elimina il rischio: accedere anche a un account ristretto su un PC altrui, senza autorizzazione, rappresenta comunque una violazione seria.

La divulgazione pubblica senza patch: una scelta controversa

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Uno degli aspetti più discussi di questa vicenda riguarda le modalità con cui Abdelhamid Naceri — noto anche con i handle Nightmare Eclipse, MSNightmare e Chaotic Eclipse — ha scelto di rendere pubblica la falla. La divulgazione non è stata coordinata con Microsoft: il ricercatore ha pubblicato i dettagli direttamente su GitHub il 19 novembre 2026, senza attendere che l’azienda sviluppasse e distribuisse una correzione.

Questa pratica, definita full disclosure, è controversa nel mondo della sicurezza informatica. Da un lato, espone gli utenti a rischi concreti prima che esista una soluzione. Dall’altro, i sostenitori sostengono che la pressione pubblica spinga i produttori ad agire più rapidamente. Fatto sta che, a oggi, FastUnlock non ha ancora ricevuto un CVE — il codice identificativo ufficiale con cui le vulnerabilità vengono tracciate — e Microsoft non ha rilasciato alcuna patch.

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Come proteggersi adesso, in attesa di una patch

In assenza di una correzione ufficiale, ci sono alcune misure concrete che puoi adottare per ridurre il rischio legato a questa vulnerabilità di Windows 11 sul lock screen.

Abilita un PIN preboot per BitLocker : se il tuo PC è spento o in ibernazione, un PIN richiesto prima dell’avvio del sistema operativo impedisce l’accesso al flusso di recupero che innesca la falla. Questa è al momento la mitigazione più efficace indicata dai ricercatori.

: se il tuo PC è spento o in ibernazione, un PIN richiesto prima dell’avvio del sistema operativo impedisce l’accesso al flusso di recupero che innesca la falla. Questa è al momento la mitigazione più efficace indicata dai ricercatori. Non lasciare il PC incustodito in ambienti pubblici o condivisi : poiché l’attacco richiede accesso fisico, il rischio è concentrato in scenari dove qualcuno può sedersi davanti alla macchina senza essere visto.

: poiché l’attacco richiede accesso fisico, il rischio è concentrato in scenari dove qualcuno può sedersi davanti alla macchina senza essere visto. Monitora gli aggiornamenti Microsoft : tieni d’occhio il Microsoft Security Response Center, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti di sicurezza e gli eventuali bollettini relativi a FastUnlock non appena disponibili.

: tieni d’occhio il Microsoft Security Response Center, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti di sicurezza e gli eventuali bollettini relativi a FastUnlock non appena disponibili. Valuta di disabilitare le opzioni di recupero account dal lock screen: se il tuo ambiente lo consente, ridurre le funzionalità accessibili prima del login è una misura di sicurezza generale valida.

Il contesto: l’accessibilità come vettore di attacco

FastUnlock non è il primo caso in cui gli strumenti di accessibilità di Windows diventano un vettore di attacco. Funzionalità come Narrator, la lente di ingrandimento o la tastiera su schermo sono progettate per essere disponibili prima del login, proprio per garantire che anche gli utenti con disabilità possano accedere al sistema. Questa necessità legittima crea però una superficie di attacco che nel tempo è già stata sfruttata in diversi modi.

Il punto fondamentale è che BitLocker da solo non basta a proteggere un PC in ogni scenario. La crittografia del disco protegge i dati se il disco viene rimosso fisicamente, ma non necessariamente contro chi riesce ad avviare il sistema operativo e a interagire con il lock screen. FastUnlock dimostra che la combinazione di funzionalità di accessibilità e flussi di recupero account può aprire varchi inaspettati anche su macchine considerate sicure.

Finché Microsoft non rilascerà una correzione, la strategia più prudente rimane quella di combinare il PIN preboot di BitLocker con una gestione attenta dell’accesso fisico ai dispositivi. Per chi gestisce parchi macchine aziendali, vale la pena valutare politiche di gruppo che limitino le opzioni disponibili dal lock screen, riducendo così la superficie esposta a tecniche come quella scoperta da Naceri.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.