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Se gestisci un’infrastruttura IT aziendale e stai ancora usando Windows Server 2016, è il momento di alzare la testa dai monitor e guardare il calendario. Il windows server 2016 fine supporto è fissato per il 13 gennaio 2027 secondo il Microsoft Message Center ufficiale — e da oggi mancano poco più di due mesi. Non è una scadenza burocratica da ignorare: dopo quella data il sistema smette di ricevere aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug e assistenza tecnica da parte di Microsoft.

Cosa significa davvero la fine del supporto esteso

Microsoft divide il ciclo di vita dei suoi prodotti server in due fasi distinte. La prima è il mainstream support, che include nuove funzionalità, aggiornamenti e supporto completo. La seconda è l’extended support, che garantisce almeno le patch di sicurezza e le correzioni critiche.

Per Windows Server 2016, il mainstream support si è già concluso l’11 gennaio 2022. Da allora il sistema è entrato nella fase di supporto esteso, che ora si avvicina anch’essa alla fine. Dopo il 13 gennaio 2027, nessun nuovo aggiornamento di sicurezza verrà rilasciato per le installazioni standard di Windows Server 2016.

In pratica significa che qualsiasi vulnerabilità scoperta dopo quella data rimarrà aperta, senza che Microsoft intervenga a tappare la falla. I server esposti a internet — o anche quelli interni, se un dispositivo compromesso entra nella rete — diventano bersagli molto più facili per attacchi ransomware, intrusioni e furto di dati.

I rischi concreti di restare su un sistema non supportato

Molte aziende tendono a sottovalutare questo tipo di scadenze, convinte che “tanto il sistema funziona”. Ed è vero: Windows Server 2016 continuerà ad avviarsi e a eseguire le applicazioni anche dopo gennaio 2027. Il problema non è la funzionalità immediata, ma la sicurezza nel tempo.

Ecco cosa cambia concretamente:

Nessuna patch per le nuove vulnerabilità. Le falle di sicurezza scoperte dopo la data di fine supporto non verranno corrette da Microsoft. Chi attacca i sistemi sa esattamente quando scadono questi cicli di vita e spesso intensifica le campagne proprio nei mesi successivi.

Le falle di sicurezza scoperte dopo la data di fine supporto non verranno corrette da Microsoft. Chi attacca i sistemi sa esattamente quando scadono questi cicli di vita e spesso intensifica le campagne proprio nei mesi successivi. Problemi di conformità normativa. Molti standard di sicurezza — come quelli richiesti da normative europee sulla protezione dei dati o da certificazioni di settore — impongono l’uso di sistemi con supporto attivo. Restare su Windows Server 2016 potrebbe mettere a rischio la conformità della tua organizzazione.

Molti standard di sicurezza — come quelli richiesti da normative europee sulla protezione dei dati o da certificazioni di settore — impongono l’uso di sistemi con supporto attivo. Restare su Windows Server 2016 potrebbe mettere a rischio la conformità della tua organizzazione. Incompatibilità crescente con software di terze parti. I fornitori di applicazioni aziendali tendono a smettere di supportare i sistemi operativi non più aggiornati. Nel giro di qualche mese potresti trovarti con software gestionali, ERP o strumenti di sicurezza che rifiutano di girare su un sistema non supportato.

I fornitori di applicazioni aziendali tendono a smettere di supportare i sistemi operativi non più aggiornati. Nel giro di qualche mese potresti trovarti con software gestionali, ERP o strumenti di sicurezza che rifiutano di girare su un sistema non supportato. Difficoltà nell’ottenere assistenza tecnica. Anche i partner e i consulenti IT faticano a supportare infrastrutture basate su sistemi fuori ciclo, spesso perché mancano le risorse di documentazione e le basi di conoscenza aggiornate.

L’opzione ESU: comprare tempo, non una soluzione

Microsoft offre una via d’uscita temporanea chiamata Extended Security Updates (ESU), ovvero aggiornamenti di sicurezza estesi a pagamento. Questa opzione consente di continuare a ricevere patch critiche fino al 2030, ma si tratta di un palliativo, non di una strategia.

Il costo degli ESU aumenta anno dopo anno, e il programma non copre nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni o supporto tecnico completo. In sostanza, paghi per restare su un sistema che invecchia, senza nessuno dei benefici di una piattaforma moderna.

Gli ESU possono avere senso in situazioni molto specifiche: un’applicazione critica che non può essere migrata in tempi brevi, un progetto di transizione già avviato ma non ancora completato, o ambienti regolamentati con processi di approvazione lunghi. In tutti gli altri casi, è una spesa che ritarda l’inevitabile.

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Puoi trovare i dettagli ufficiali sul programma ESU e sul ciclo di vita del prodotto direttamente sulla pagina Microsoft dedicata a Windows Server 2016.

Come pianificare la migrazione nei prossimi due mesi

Due mesi sembrano pochi, ma con la giusta pianificazione è possibile almeno avviare il percorso di transizione — anche se il completamento richiedesse più tempo.

Il primo passo è un inventario dell’infrastruttura: quanti server girano su Windows Server 2016? Quali applicazioni ospitano? Ci sono dipendenze particolari da versioni specifiche di framework o componenti di sistema? Senza questa mappa, qualsiasi migrazione rischia di produrre interruzioni impreviste.

Il secondo passo è scegliere la destinazione. Le opzioni principali sono:

Windows Server 2022 , la versione on-premise più recente e stabile, con supporto garantito fino al 2031 per il mainstream e al 2026 per l’extended (con cicli successivi).

, la versione on-premise più recente e stabile, con supporto garantito fino al 2031 per il mainstream e al 2026 per l’extended (con cicli successivi). Windows Server 2025 , rilasciato di recente, che introduce miglioramenti significativi in termini di sicurezza e integrazione con ambienti ibridi.

, rilasciato di recente, che introduce miglioramenti significativi in termini di sicurezza e integrazione con ambienti ibridi. Migrazione al cloud, come Azure o soluzioni equivalenti, che elimina completamente il problema della gestione del ciclo di vita dell’OS, affidando a Microsoft la responsabilità degli aggiornamenti.

Il terzo passo è definire le priorità: non tutti i server hanno lo stesso livello di criticità. Inizia dai sistemi esposti a internet o che gestiscono dati sensibili, e sposta per ultimi quelli interni con carichi meno critici.

Cosa fare subito, prima che sia troppo tardi

Se non hai ancora iniziato a valutare la migrazione, il momento giusto è adesso. Non aspettare gennaio 2027 per accorgerti di avere decine di server da aggiornare e nessun piano operativo.

Alcune azioni immediate che puoi intraprendere:

Esegui un audit completo dei server Windows Server 2016 presenti in azienda.

Identifica le applicazioni critiche e verifica la loro compatibilità con versioni più recenti del sistema operativo.

Contatta il tuo partner IT o il team interno per definire una roadmap di migrazione realistica.

Valuta se gli ESU sono necessari come misura ponte per i sistemi che non riuscirai a migrare entro gennaio.

Aggiorna le policy di sicurezza aziendali per includere i rischi legati ai sistemi non supportati.

La scadenza del windows server 2016 fine supporto non è una sorpresa: Microsoft ha comunicato questa data con anni di anticipo. Chi si trova ancora impreparato ha ancora qualche settimana per correre ai ripari — e ogni giorno che passa è un giorno in meno per farlo con calma, senza dover gestire emergenze sotto pressione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.