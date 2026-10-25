WindTre annuncia gli aumenti: quali piani sono coinvolti

Alcuni clienti WindTre vedranno cambiare il costo della propria offerta mobile nei prossimi mesi, ma un messaggio potrebbe fare la differenza sulla scelta.

La rimodulazione annunciata il 22 ottobre 2026 prevede aumenti fino a 2 euro al mese per alcune tariffe, a partire dai rinnovi successivi al 9 dicembre. Gli utenti coinvolti riceveranno un SMS con le condizioni aggiornate e le opzioni disponibili. Tra queste figura anche una soluzione per mantenere il prezzo attuale, da richiedere con una procedura precisa.

Chi riceverà l’avviso WindTre via SMS

La modifica riguarda solo alcuni clienti WindTre con specifiche offerte di linea mobile attive. Non tutta la clientela, dunque. L’operatore non ha pubblicato l’elenco completo delle tariffe coinvolte, ma ha chiarito che chi sarà interessato riceverà un messaggio personale via SMS, con il dettaglio dell’aumento, dei benefici aggiuntivi e delle eventuali alternative.

Nel messaggio saranno indicate anche le scadenze entro cui scegliere cosa fare: accettare le nuove condizioni, aderire all’offerta Plus proposta come alternativa oppure esercitare il diritto di recesso. È una procedura già vista nel settore telefonico, ma va letta caso per caso. Contano l’offerta attiva, la data di rinnovo e soprattutto il contenuto dell’SMS ricevuto.

Aumenti fino a 2 euro e più Giga inclusi

L’aumento del canone mensile, spiega WindTre, andrà da 0,49 euro a 2 euro al mese. Il nuovo prezzo scatterà dai rinnovi successivi al 9 dicembre 2026, mentre i benefici collegati alla modifica saranno resi disponibili in modo graduale già dal 22 ottobre 2026. Non tutti, quindi, avranno lo stesso rincaro e non tutti riceveranno lo stesso pacchetto aggiuntivo.

Sul fronte dei contenuti, la compagnia parla di più traffico incluso. “A seconda dei casi, il beneficio sarà pari ad almeno 20 Giga nazionali aggiuntivi fino ad arrivare a Giga illimitati alla massima velocità disponibile sulla rete, oppure a 2 Giga aggiuntivi utilizzabili in Europa”, si legge nella comunicazione. In pratica, il prezzo sale, ma l’offerta viene ampliata, soprattutto sui dati. Il punto per molti clienti resta comunque lo stesso: il canone mensile aumenterà, anche se accompagnato da un beneficio in più.

L’offerta Plus per tenere prezzo e contenuti attuali

Chi non vuole accettare l’aumento può scegliere un’alternativa. WindTre mette a disposizione una offerta Plus che, secondo quanto comunicato dall’operatore, mantiene “gli attuali costi e contenuti” e aggiunge una piccola integrazione “per il disturbo arrecato al cliente”, senza costi extra. A seconda dei casi, può trattarsi di 1 Giga in più, di 50 SMS aggiuntivi oppure di 5 minuti di traffico internazionale al mese.

Per richiederla bisogna inviare un SMS gratuito con il testo OPTIN al numero 40400, entro la data indicata nel messaggio ricevuto da WindTre. C’è anche un dettaglio pratico da non sbagliare: non bisogna rispondere direttamente all’SMS informativo, ma creare un nuovo messaggio da inviare al 40400, senza inserire il prefisso +39. Dopo la richiesta, l’integrazione dovrebbe arrivare entro 72 ore, salvo diverse tempistiche indicate nella comunicazione personale.

Anche scegliendo la Plus, i clienti riceveranno comunque il beneficio collegato alla propria offerta, comunicato via SMS e senza costi aggiuntivi, con disponibilità graduale dal 22 ottobre 2026. La scadenza precisa sarà indicata nella pagina dedicata, raggiungibile dal link presente nel messaggio dell’operatore. È lì che ogni utente dovrà controllare il proprio caso.

Recesso senza penali: tempi, canali e documenti

Chi non vuole accettare né la rimodulazione WindTre né l’alternativa Plus può esercitare il diritto di recesso senza penali, come previsto dall’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La richiesta va presentata entro i termini indicati nella comunicazione ricevuta: la scadenza può cambiare in base alla data di invio dell’SMS e al rinnovo della singola offerta.

I canali disponibili sono diversi. Si può inviare una raccomandata A/R a Wind Tre S.p.A., CD Milano Recapito Baggio, Casella Postale 159, 20152 Milano; usare la PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it; andare in un WindTre Store abilitato; chiamare il 159 per avviare la pratica dopo l’identificazione; oppure compilare il modulo sul sito windtre.it, nella sezione Moduli utili-mobile.

Nella richiesta conviene indicare chiaramente che il recesso viene esercitato per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, allegando un documento di identità e i dati dell’utenza interessata. Chi sta pagando a rate uno smartphone, un modem o altri dispositivi legati alla linea farebbe bene a controllare le condizioni del proprio contratto: il recesso dalla tariffa non chiude sempre in automatico gli obblighi collegati a prodotti acquistati separatamente.