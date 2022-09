WordPress.com o WordPress.org? Le differenze

Se sei nuovo nel settore avrai sicuramente notato che di WordPress ne esistono due: WordPress.com e WordPress.org. Ma qual è la differenza tra i due? Te lo spiegheremo in questo articolo, insieme al team di Keliweb – una delle più note piattaforme di web hosting.

Che differenza c’è tra i due WordPress

WordPress è il CMS (Content Management System) più popolare al mondo. Le sue due versioni, per quanto simili, presentano invece delle notevoli differenze. WordPress.org si tratta di fatto di un software open source che è possibile scaricare gratis e installare sul proprio dispositivo, permettendo all’utente di personalizzare il proprio portale (che sia un sito web o un e-commerce) come meglio preferisce grazie anche a temi e plugin. Per utilizzare WordPress.org è necessario acquistare un dominio e un piano hosting web.

WordPress.com invece lavora principalmente online e non si tratta di un softtware da scaricare. L’utente gestirà infatti il proprio sito web direttamente dalla piattaforme e non c’è necessità di possedere un dominio o un piano hosting. Tuttavia, ci sono diverse limitazioni. Una su tutte l’impossibilità di utilizzare plugin o inserire banner pubblicitari, né utilizzare Google Analytics – fondamentale per gestire la SEO al meglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.