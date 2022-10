WUBEN L50, la potente torcia ricaricabile usata dai reparti speciali russi è a -42%

Questa bellissima torcia tattica militare al LED, un modello molto simile a quello utilizzato dagli Spetsnaz russi, oggi è scontatissima su Amazon, dove la puoi prendere al super prezzo di sole 29€, quindi di base scontata del 32% rispetto al prezzo di listino, più lo sconto extra via coupon del 10%.

Il tutto con le spese di spedizione gratuite. La torcia sviluppa un’alta luminosità da 1200 lumen, utilizza LED OSRAM P9 ad alta efficienza aggiornato e copre una distanza massima fino a 200 metri con una ficcante luce bianca diurna. Di certo con lei non rischiate mai di non vedere a pochi centimetri dal naso, anzi.

WUBEN L50 torcia LED alta potenza, piccolo costo

La torcia è perfetta sia per chi ama l’avventura che per un utilizzo più “domestico”: è ricaricabile e ha 5 modalità di illuminazione per tutte le tue esigenze. Ha perfino una comoda funzione di memoria, per cui ricorderà sempre l’intensità luminosa su cui era settata prima di essere spenta l’ultima volta. Il raggio di luce è ottimo e generalmente ben distribuito, quindi a seconda che vogliate fare una passeggiata in paese o in campagna, potete gestirla come meglio conviene.

La torcia tattica WUBEN L50 è realizzata in lega di alluminio aeronautica anodizzata dura, quindi è estremamente resistente e durevole anche in condizioni estreme, come sott’acqua o in presenza di temperature molto basse e gelate. Poi è anche piuttosto “duratura” nell’uso, dato che è alimentata da batterie ricaricabili da 2600mAh.

Ha inoltre una funzione intelligente che ti avvisa quando l’autonomia residua della batteria è inferiore a 30 minuti. In quel caso la torcia lampeggerà 3 volte ogni 5 minuti fino allo spegnimento. Non aspettare troppo, perché un’occasione come questa per far tua una torcia super performante e utile per ogni evenienza come questa non capita tutti i giorni. Vai su Amazon e falla tua con appena 29€ con le spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.