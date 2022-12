WWE 2K22 per PS5: su Amazon il prezzo è GIUSTO (-58%)

Qualcuno ha detto WWE? Il titolo per PS5 di quest’anno, WWE 2K22, nella versione Standard Edition, è in queste ore in sconto del 58% su Amazon. Ciò significa che lo puoi prendere spendendo soltanto 31,58 euro, invece del prezzo consigliato di 76 euro. Hai capito bene? WWE 2K22 Standard Edition per PS5 a soli 31,58 euro. Cogli al volo l’offerta, potrebbe terminare subito.

L’offerta riguarda il titolo per PS5, volendo però puoi scegliere tra PS4, Xbox One e Xbox Series X. Su tutte le piattaforme ci sono sconti altrettanto interessanti, soprattutto quello per PS4, con il gioco scontato del 66%. L’effetto wow, questo è innegabile, lo percepisci ancora prima di acquistarlo.

WWE 2K22, una nuova grafica eccezionale

L’edizione di quest’anno del videogioco WWE 2k22 porta in dote una nuova grafica, con inquadrature fino ad ora mai viste, per un realismo inimmaginabile fino al titolo dello scorso anno. Combatti con le leggende WWE come The Rock, Brock Lesnar e Sasha Banks, lanciati in scenari unici, vivi in prima persona un’esperienza incredibile.

WWE 2K22 introduce la modalità La mia Fazione, con la quale puoi creare un gruppo di Superstar WWE da far invidia alla nWo, potenziandole settimana dopo settimana con eventi e aggiornamenti costanti. Migliora anche la Suite di creazione, per costruire da zero un nuovo personaggio, per poi farlo salire sul ring quando e dove preferisci.

Prova anche la modalità Il mio GM, dove la gestione del brand sarà affidata tutta su di te, entrando in aperta competizione con i migliori general manager della WWE. Sei tu a decidere le regole, sei tu a organizzare i match, e sei sempre tu a creare lo show più emozionante dell’anno.

Prendi al volo l’offerta di oggi di Amazon sul titolo WWE 2K22 per PS5, tuo nella versione Standard Edition a soli 31,58 euro.

