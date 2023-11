Sali sul ring con WWE 2K23 per Xbox X: ora lo paghi solo 35 euro!

Il wrestling da decenni appassiona le nuove generazioni, con personaggi pittoreschi e gimmick coinvolgenti. Oltre allo spettacolo di uno sport fatto di muscoli ma anche tecnica. WWE 2K23 per Xbox X ti permette di viverne tutti i momenti come se fossi davvero sul ring, anche con lottatrici femminili e lottatori del passato. Ora lo paghi solo 35,97 euro, con lo sconto del 10%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

WWE 2K23 per Xbox X: tutte le caratteristiche

Con WWE 2K23 per Xbox X sali sul ring con una vasta gamma di Superstar e Leggende della WWE, tra cui Roman Reigns, “The American Nightmare” Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, “Stone Cold” Steve Austin e altri ancora! Vivi il 2K Showcase: documentario sportivo interattivo che vi permetterà di ripercorrere i momenti chiave e gli avversari più difficili dei 20 anni di carriera di John Cena nella WWE. Ma ecco la grande novità un tipo di match ricco di azione, con un’azione da cardiopalma in multiplayer 3v3 e 4v4 all’interno di due ring affiancati, circondati da una doppia gabbia d’acciaio!

Dai forma alla tua carriera di Superstar WWE con le decisioni che prendi lungo il percorso, con storyline distinte – The Lock e The Legacy. Il mondo della WWE è a portata di mano con la modalità Universe, il sandbox definitivo che ti mette al comando della WWE: dai roster delle Superstar, alle faide, ai campioni, agli show settimanali e agli eventi Premium Live!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.