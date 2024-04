WWE 2K24 è già IN SALDO: risparmi un sacco col COUPON NASCOSTO

Se sei un amante del wrestling, allora avrai sicuramente già messo gli occhi sul nuovo WWE 2K24. Disponibile per tutte le console e per PC dallo scorso marzo 2024, questo titolo dà modo di salire sul ring e vestire i panni del proprio wrestler preferito. Ti sembrerà incredibile, ma per poche ore è già disponibile la versione per PS5 a prezzo di saldo! Ti basta inserire il coupon nascosto PSPRAPR24 al momento del pagamento su eBay e hai fatto. Vedrai che il prezzo di listino calerà a picco, e potrai riceverlo comodamente a casa – con la consegna gratuita – a 50,90 euro. Fatti furbo e compralo ora, è l’occasione che non si ripeterà.

WWE 2K24: torna sul ring e sfida i migliori per vincere la cintura

Dopo il primo trailer presentato il 24 gennaio 2024 in occasione della Royal Rumble, dall’8 marzo 2024 è disponibile il nuovo WWE 2K24. Un videogioco di wrestling amatissimo e che è stato realizzato da Visual Concepts. Avrai modo di metterti alla prova e di vestire i panni sia dei wrestler attuali che di quelli che hanno fatto la storia. Grazie alla modalità 40 Years of WrestleMania, che ti darà la possibilità di rigiocare 22 match andati in onda nel corso delle 14 WrestleMania. E non mancano personaggi storici come Hulk Hogan, The Rock, Undertaker, Randy Orton e tanti altri.

Il roster completo ha già subito le prime modifiche rispetto all”edizione originaria. Con l’eliminazione delle tre versioni di Brock Lesnar e di Vince McMahon, poi rimossi a causa dello scandalo di molestie sessuali che li ha riguardati. Presenti anche tutti i campioni attuali come Logan Paul e Roman Reigns, oltre ad una lunga serie di arene tra quelle storiche dei primi anni 2000 e quelle di oggi.

