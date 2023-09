X-IDRONE 17, il drone perfetto per TUTTI: super offerta Amazon col 68% di sconto

Il drone X17p (o X-IDRONE 17) è il compagno perfetto per tutti gli appassionati, principianti e adulti. Dotato di una telecamera 1080P ad alta definizione e un obiettivo regolabile elettricamente a 135°, questo mini drone offre una straordinaria versatilità per catturare video e foto aeree mozzafiato. Il tutto spendendo una miseria, ovvero appena 44€ grazie allo sconto del 18% sul prodotto, e all’ulteriore taglio di prezzo col coupon del 50% da spuntare sulla pagina del prodotto stesso. Le spedizioni sono gratuite.

X-IDRONE 17, il drone super facile adatto a tutti

Una delle caratteristiche eccezionali del X17p è il suo posizionamento del flusso ottico, che consente al drone di mantenere una posizione stabile e precisa anche in assenza di segnali GPS. Questo è particolarmente utile per i voli indoor o in aree in cui il segnale GPS potrebbe essere debole.

Il drone X17p è anche estremamente compatto e pieghevole, il che lo rende facile da trasportare ovunque tu voglia andare. Con le due batterie incluse, hai il doppio del tempo di volo per catturare tutte le immagini e i video che desideri.

Inoltre è adatto sia ai principianti che agli esperti, grazie alle sue funzioni di volo assistite che rendono più semplice il pilotaggio. Puoi anche attivare la modalità senza testa per una maggiore facilità di controllo.

In definitiva, il drone X17p con telecamera 1080P è una scelta eccellente per chiunque voglia immergersi nel mondo del volo con droni o per chi cerca un drone compatto e potente per catturare scatti aerei straordinari. Con le sue caratteristiche avanzate e la facilità d’uso, è sicuramente un ottimo investimento per gli amanti della fotografia e dell’avventura. Inoltre oggi costa pochissimo, ovvero appena 44€ grazie allo sconto totale del 68%, anche tramite coupon del 50% da spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratuite.

