Il Game Pass è il servizio di punta di casa Microsoft per quel che riguarda il gaming, la vera punta di diamante che riesce ad attirare a sé anche quei videogiocatori da sempre fedeli a Sony e alla sua PlayStation. Ed è un servizio in costante evoluzione, come testimoniano le ultime notizie condivise da Tom Worren di The Verge.

Xbox Game Pass: i dettagli del nuovo piano

Il gigante di Redmond ha dato il via alla fase di test di un piano inedito per il suo servizio in abbonamento. Si tratta di un “family plan” che consente agli abbonati di condividere tutti i benefit del servizio con un massimo di altre quattro persone (che vivono però nello stesso paese).

L’esperimento al momento è in corso in Colombia e in Irlanda. Queste le parole di Tyler Mittleider, Sr. Technical Program Manager di Microsoft:

A partire da oggi in Colombia e in Irlanda, gli Xbox Insider possono utilizzare in anteprima un piano che consente a più persone di condividere i vantaggi del Game Pass Ultimate. In questo modo, è ancora più facile giocare ai migliori giochi del Game Pass con amici e parenti su console, PC e cloud, consentendoti di aggiungere fino a quattro persone al tuo abbonamento, tutte con il proprio accesso unico ai giochi Xbox Game Pass Ultimate, ai contenuti e ai vantaggi.

E per quanto riguarda il costo? Al momento sappiamo che in Irlanda è necessaria una spesa di 21,99 euro al mese (che dividendo per cinque, fa 4,40 euro circa a testa…), e immaginiamo che questo sarà il prezzo anche per altri paesi d’Europa, Italia compresa.

Nel frattempo…

In attesa di saperne di più, ci si può già lanciare – su Xbox, PC Windows e cloud – in avvincenti partite in uno dei tanti titoli presenti nel catalogo del Game Pass di Microsoft.

