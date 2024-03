Xbox Series S 1 TB: gaming di livello ASSOLUTO ad un prezzo STRACCIATO (329€)

Dall’avvento delle console next-gen, il mondo del gaming è cambiato per sempre. Con tantissime persone che si sono appassionate e non riescono più a staccare le mani dal controller. È giunto anche il tuo momento, con l’ultima promozione imperdibile di Amazon. La potentissima Xbox Series S da 1 TB è stata messa in sconto ad un prezzo che non puoi proprio farti sfuggire. Solamente 329,00 euro, per goderti il meglio che Microsoft ha da proporre. Disponibile nella sua affascinante colorazione nera, ti darà modo di immergerti a pieno nell’universo dei videogiochi e di vivere esperienze uniche. Falla tua oggi stesso, è un prezzo regalato.

Xbox Series S 1 TB: la sicurezza di Microsoft per il massimo del gaming

Se stai cercando una console da gaming next-gen ma non hai pretese eccessive, allora la Xbox Series S è esattamente ciò che fa per te. Lanciata come alternativa economica alla Series X, presenta alcune specifiche tecniche leggermente ridotte. Ma che comunque ti daranno modo di far girare tutti i tuoi titoli preferiti col meglio della qualità disponibile. Tra le caratteristiche che più potrebbero interessarti, ti segnaliamo il Quick Resume, i tempi di caricamento fulminei e il gameplay che arriva fino a 120 FPS. Grazie all’Xbox Velocity Architecture.

E puoi anche rivivere le emozioni di quando eri più piccolo, con i giochi digitali presenti nel Xbox Game Pass Ultimate che ti daranno modo di goderti quattro generazioni diverse di gaming. Da Forza Motorsport a Starfield, passando per Forza Horizon, Halo e chi più ne ha più ne metta. Le tempistiche sono ridotte come non mai, e anzi grazie al Game Pass Ultimate puoi saltare completamente l’installazione ed immergerti subito nel gioco con il cloud.

È la tua occasione, acquista oggi stesso l’Xbox Series S al prezzo di 329,00 euro e vivi un’esperienza di gaming di livello assoluto.

