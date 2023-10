Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate a soli 299 euro!

Offerta irrinunciabile per chi ama i videogiochi, soprattutto quelli sfornati da casa Microsoft! Infatti, con soli 299,98 euro otterrai Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate! Un bundle incredibile quindi, grazie al quale, oltre ad aggiudicarti la piccola e prestante console Xbox, potrai anche ottenere tutti i vantaggi esclusivi riservati ai proprietari dello strepitoso Pass.

Bundle Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate

Il bundle Xbox Series S e 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate è strepitoso. Potrai godere di velocità e prestazioni next-gen: i tempi di caricamento sono più rapidi grazie all’SSD personalizzato. Grazie al Pass puoi ottenere in via esclusiva un titolo il giorno stesso del lancio, così come gli oltre cento preferiti di Xbox Game Pass o tra i migliaia di classici retrocompatibili.

Potrai essere tra i primi a giocare a nuovi titoli come Starfield e Forza Motorsport il giorno stesso del lancio! Gioca a centinaia di titoli per PC di alta qualità con i tuoi amici, compresi i nuovi titoli disponibili il giorno stesso del lancio. Ottieni inoltre un abbonamento a EA Play. Ottieni di più da Riot Games con Game Pass. Gioca ai titoli più popolari di Riot su PC, tra cui League of Legends e Valorant, e ottieni contenuti premium disponibili solo per i membri di Game Pass. Immergiti nel mondo delle esclusive Xbox come Halo e Forza Horizon 5 di Xbox Game Studios o esplora titoli come DOOM, Elder Scrolls e Fallout di Bethesda Softworks.

Ma non solo: è incluso anche l’abbonamento EA Play, così come il multiplayer online per giocare con i tuoi amici! Dunque, non perderti questa strepitosa offerta: con soli 299,98 euro otterrai Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate!

