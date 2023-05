Xbox Series S a soli 246€: l'OFFERTA SHOCK arriva da eBay: pronta consegna

Se siete appassionati di videogiochi e alla ricerca di una console che offra prestazioni di alto livello, grafica straordinaria e un’esperienza di gioco coinvolgente, allora siete nel posto giusto. Xbox Series S si trova infatti in forte sconto su eBay a soli 246€. Si tratta di un super prezzo, grazie al quale potrai assicurarti un grande catalogo di titoli digitali sulla Xbox più piccola di sempre, con tanti giochi di nuova generazione.

Mondi più dinamici, tempi di caricamento più rapidi e in aggiunta Xbox Game Pass (in vendita separatamente) fanno di questa piattaforma All-Digital il meglio del meglio in ambito gioco. Ti basta inserire il codice MAGGIO23EDAYS alla cassa, poco prima di pagare, e avrai questo prezzo super.

Xbox Series S: mega console a prezzo SHOCK

La console è dotata di un’unità SSD ad alta velocità, che vi permetterà di accedere ai vostri giochi in modo istantaneo e senza tempi di caricamento. Inoltre, grazie al supporto per il ray tracing, potrete apprezzare effetti di luce e riflessi ultra realistici che renderanno l’esperienza di gioco ancora più immersiva. Il pacchetto include: console Xbox Series S, Controller Wireless, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione.

Questa versione della console è completamente digitale, quindi non funziona con giochi su DVD o altri supporti, ma solo con quelli scaricabili dallo store online. Ma per il resto ha tutto ciò che ti serve per goderti i migliori titoli del momento in altissima definizione e con una qualità senza precedenti. E poi puoi perfino giocare a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox con la retrocompatibilità.

Grazie all’integrazione con il servizio di abbonamento Xbox Live Gold, potrete anche giocare online con i vostri amici e partecipare a competizioni multiplayer emozionanti. Inoltre, potrete accedere a una vasta gamma di app di streaming, come Netflix, Disney+ e Spotify, per godervi i vostri film, serie TV e musica preferiti direttamente dalla console. Quindi non aspettare troppo, perché questa console già è introvabile, se poi viene venduta a questo prezzo assurdo, è facile che vada esaurita in tempi brevissimi.

Fai tua la nuova Xbox Series S seguendo questo link e chiudendo l’acquisto: con soli 246€ avrai la tua console dei sogni e assicurarti il più grande catalogo di titoli digitali sulla Xbox più piccola di sempre, con tanti giochi di nuova generazione. Le spedizioni sono rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.