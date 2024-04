Xbox Series S con lo sconto DA PRO: acquistala ora su eBay al MIGLIOR PREZZO

Hai deciso di passare ad una console next-gen ma non sai nemmeno da dove partire? I prezzi della PlayStation 5 ti spaventano? Allora questa fantastica Xbox Series S di Microsoft da 1 TB è ciò che fa al caso tuo. eBay sembra aver pensato alle tue esigenze con l’ultima promo, che ti dà la possibilità di portarti a casa il tutto a soli 327,90 euro. Con tanto di spedizione gratuita e garantita in appena 3 giorni. Ti consigliamo di affrettarti, poiché sta andando a ruba e rimangono solo pochi pezzi disponibili. Mai prima si era visto un costo così conveniente. Approfittane oggi stesso e avrai la console dei tuoi sogni tra le mani.

Xbox Series S: gioca ai tuoi titoli preferiti con un’immersione totale

Sin dal momento del suo lancio ufficiale sul mercato, la Xbox Series S ha saputo conquistare una buona fetta di pubblico a suon di novità e di prezzi sempre più vantaggiosi. Con la Carbon Black di eBay, disponibile nella versione con unità SSD da 1TB, avrai modo di godere del massimo da ogni minuto di gioco grazie al Quick Resume. Con tempi di caricamento fulminei e un gameplay fino a 120 FPS, non dovrai più preoccuparti di nulla. E se sei un gamer Microsoft di vecchia data, ti farà piacere sapere che hai accesso a ben quattro generazioni di videogiochi Xbox diversi.

Ti basta abbonarti al Game Pass Ultimate per avere tutto sempre a portata di mano. A differenza della Series X, questa Xbox può solo venire utilizzata con le versioni digitali dei tuoi titoli più amati. Senza il lettore ottico per i dischi. All’interno della confezione troverai anche il mitico controller dell’azienda americana, da molti preferito rispetto a quello di Sony per via della posizione asimmetrica dei due analogici.



