XBOX SERIES S: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Hai voglia di giocare ai videogiochi di nuova generazione, godendoti il meglio senza compromessi? In questo caso Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti nella fattispecie Xbox Series S (più 3 mesi di Game Pass Ultimate) in offerta al sensazionale prezzo di soli 259 euro, con un ottimo 13% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Microsoft.

Xbox Series S: entra nell’intrattenimento

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo più nello specifico dello Starter Bundle, uno speciale bundle che presenta al suo interno tutte le componenti di cui hai bisogno per iniziare a giocare al meglio delle tue possibilità. All’interno trovi infatti inclusa la console Xbox Series S assieme a ben 3 mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate: questo ti permette infatti di accedere a centinaia di titoli in digital delivery, avendo tralaltro pieno accesso fin dal primo giorno a tutte le esclusive Microsoft in uscita nel corso dei prossimi mesi. Potrai giocare a titoli eccezionali come Halo Infinite, Gears of Wars, il nuovo Forza Motorsport, Ori e tanti altri senza nessuna limitazione di sorta, in modo semplice e intuitivo.

Una delle funzionalità senz’altro più apprezzate alla base di questa nuova console di Microsoft è sicuramente Quick Resume, che ti permette di ripartire esattamente da dove avevi lasciato nella sessione precedente, con dei tempi di caricamento praticamente azzerati in questo caso.

Grazie alla tecnologia Xbox Velocity Architecture avrai perfino la possibilità di goderti moltissimi titoli a 120 frame al secondo (a patto di avere una smart TV compatibile con questa frequenza d’aggiornamento), donandoti il massimo della fluidità e dinamicità, un parametro davvero importante e utile soprattutto nel gioco in multiplayer online.

All’interno della confezione trovi anche il controller wireless Xbox, che presenta un’autonomia eccezionale, permettendoti così di giocare ai tuoi titoli preferiti per ore e ore senza necessità di cambiare pile d’alimentazione in continuazione.

Con appena 250 euro o poco più hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori bundle per le console attuali, con cui avrai immediato accesso a ore e ore di divertimento con le migliori esclusive Xbox: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa Xbox Series S (più 3 mesi di Game Pass Ultimate) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

