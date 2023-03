Xbox Series S GRATIS con la clamorosa nuova offerta di Sky

È tempo di nuove offerte in casa Sky e questa è davvero importante specie se sei anche un appassionato di videogiochi. Scegliendo la nuova promozione che ti permette di avere Sky TV + Sky Sport a 30,90 euro al mese per 18 mesi riceverai a casa gratis, senza costi aggiuntivi o nascosti, una Xbox Series S.

Hai letto bene: la piccola console di nuova generazione di Microsoft può essere tua soltanto abbonandoti con la nuova offerta Sky. Ti basta sottoscrivere la promozione cliccando su “Acquista ora” oppure, se preferisci avere prima maggiori informazioni, puoi farti chiamare senza impegno.

Xbox Series S gratis con Sky: intrattenimento a 360 gradi

Questa offerta è già molto interessante di suo se solo consideriamo i pacchetti Sky TV e Sky Sport a 30,90 euro al mese per 18 mesi invece di 45 euro. Così potrai accedere a tutta la TV firmata Sky, dagli show alle serie TV, dai documentari alle news fino alle produzioni Sky Original.

Potrai vedere in diretta esclusiva programmi come Pechino Express, Masterchef Italia, ma anche serie TV di successo come The Last of Us e grandi film in prima visione.

E poi hai tutta l’offerta di Sport con la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Uefa Conference League, tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e Formula 1, il grande tennis con un canale dedicato, la NBA con oltre 300 partite e tutte le news e gli approfondimenti in tempo reale.

A tutto questo si unisce, gratis, Xbox Series S, la piccola console di nuova generazione di Mirosoft interamente digitale e che ti permette di giocare tutte le ultime uscite con gli stessi giochi che troveresti su Xbox Series X e, nel caso dei multipiattaforma, su PlayStation 5.

L’unica cosa che devi fare è sottoscrivere l’offerta: entro 60 giorni riceverai una email in cui ti verrà confermato il diritto a ricevere il premio e dove potrai indicare l’indirizzo di spedizione al quale fare consegnare la tua nuova fiammante Xbox Series S. E sarà tua per sempre. Cosa aspetti? Approfittane subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.