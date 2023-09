Xbox Series S, il bundle con Starfield al minimo storico su Amazon: sconto dell'ANNO

Xbox Series S in bundle con il gioco Starfield è un pacchetto eccezionale per gli appassionati di giochi, perché appunto include la console Xbox Series S, insieme a una copia digitale del capolavoro targato Bethesda, ovvero una delle esperienze di gioco più attese dell’anno.

La console Xbox Series S è la versione più piccola e leggera della famiglia Xbox Series X|S, e non ha un lettore di dischi, che oggi puoi accaparrarti in bundle a soli 386€ su Amazon, ovverosia con uno sconto importante sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Xbox Series S, che occasione in bundle con Starfield

Nonostante le dimensioni compatte, offre prestazioni eccezionali con una potente GPU AMD RDNA 2, supporto per il ray tracing, velocità di caricamento ultraveloci grazie all’SSD e una risoluzione di gioco fino a 1440p. Insomma, un gioiellino che nella confezione include ovviamente anche un controller Xbox, perfetto per iniziare a giocare immediatamente.

Ma l’intero bundle, come scritto prima, ti offre pure una copia digitale di Starfield Digital Standard Edition, l’avventura spaziale unica ed epica di Bethesda Game Studios, più il Pacchetto Gilded Hunter per Fortnite, Rocket League e Fall Guys, e un cavo HDMI.

Questo bundle, insomma, è perfetto per chiunque sia appassionato di videogiochi e voglia immergersi in un nuovo mondo di avventure spaziali con Starfield. Tieni d’occhio le offerte e i dettagli specifici su Amazon per assicurarti di ottenere il miglior affare possibile su questo pacchetto incredibile, oggi a soli 386€ su Amazon. Le spedizioni sono gratis via Prime.

