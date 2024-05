Xbox Series S, OK il prezzo è giusto! MENO 20 PER CENTO!

Il mondo dei videogiochi è cambiato da qualche anno, le console arrivano a fine corsa diverse da come sono state proposte al lancio, tra modelli riveduti e corretti a metà ciclo e con duplice versione al lancio. Questa generazione Sony e Microsoft hanno deciso di puntare molto sul Digital Delivery, proponendo le loro console anche senza lettore ottico, in modo presentarle al pubblico anche in versione “light” dal prezzo più basso. Che ora è ancora più basso per il protagonista di questa super offerta eBay, Xbox Series S che possiamo acquistare con uno sconto super MENO 20%, col prezzo di listino che passa da 299,90 euro a 239,99 euro! Per un risparmio decisamente importante di ben 59,91 euro, per la precisione! Avete la console senza lettore, come fare a giocare? Niente paura! Nell’offerta ci sono anche 3 mesi omaggio di Game Pass, una libreria di centinaia di giochi da scaricare nel capiente hard disk della console!

Offerta eccezionale

Xbox Series S non ha il lettore Blue Ray, poco male. La vera forza di una console potentissima che gestisce senza problemi il 4K è il Game Pass, il sistema di abbonamento che nel tempo è arrivato a contare centinaia di giochi, tra vecchie glorie e soprattutto tutti i AAA Microsoft in day one. Esce Halo, day one sul Game Pass! Esce Forza Motorsport? Day one sul Game Pass! Esce Star Field e il prossimo Elder Scrolls? Day one sul Game Pass! Altro che 80 euro di gioco ogni volta. E poi sul catalogo ci sono giochi di Electronic Arts, Ubisoft e molti altri!

Xbox Series S è quindi la console perfetta per chi non vuole spendere tanto di hardware e proprio non vuole spendere tanto per ogni singolo gioco. Ogni mese si sceglie cosa giocare, si installa nell’hd da 512 giga, e si rinnova l’abbonamento come si fa per Netflix! E se quel gioco tanto atteso non piace, la libreria è sterminata, la scelta è davvero infinita e in costante, mensile, aggiornamento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.