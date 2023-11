Xbox Series X da 1TB con Diablo IV OCCASIONE d'ORO su eBay (466€)

Xbox Series X + Diablo IV è un pacchetto che comprende l’acquisto della console Xbox Series X, una delle console di gioco più potenti sul mercato, insieme a una copia digitale della edizione premium di Diablo IV, un attesissimo videogioco di ruolo sviluppato da Bethesda Game Studios. Un’accoppiata semplicemente pazzesca per il valore di entrambi i prodotti, ma anche dell’offerta che ti viene proposta oggi da eBay che vende l’intero pacchetto scontato a soli 466€ incluse le spedizioni.

Xbox Series X, la console potente in bundle con l’atteso Diablo IV

La Xbox Series X è la console di gioco di nuova generazione di Microsoft ed è stata progettata per offrire prestazioni eccezionali, grafica ad alta risoluzione e tempi di caricamento rapidi. Le sue caratteristiche principali includono una CPU e una GPU potenti che consentono una grafica di alta qualità e prestazioni fluide. Grazie all’unità SSD integrata, poi, i tempi di caricamento sono estremamente rapidi, il che significa meno attese e più gioco.

La piattaforma è anche retrocompatibile con un’ampia selezione di giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox originale, consentendoti di goderti la tua libreria di giochi esistente, inoltre supporta il gaming in 4K Ultra HD per immagini nitide e dettagliate. Per quanto riguarda il videogame incluso, Diablo IV è un attesissimo gioco di ruolo ambientato in u avvincente mondo fantasy.

L’edizione digitale premium di Diablo IV è inclusa in questo pacchetto e ti offre l’accesso al gioco in formato digitale. Questa edizione potrebbe includere contenuti extra, espansioni o bonus speciali che arricchiscono l’esperienza di gioco. Insomma, quello in offerta su eBay è un pacchetto entusiasmante per i giocatori che cercano di immergersi in un’avventura spaziale epica e sfruttare la potenza della console Xbox Series X. Fallo tuo a soli 466€ incluse le spedizioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.