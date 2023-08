Nel corso di questi ultimi anni, procurarsi una console di nuova generazione era davvero difficile, a causa della difficile reperibilità della componentistica, soprattutto nei tempi di pandemia. Fortunatamente la situazione ad oggi è sensibilmente migliorata, e proprio a tal proposito vi suggeriamo un’incredibile offerta di eBay, che giusto oggi propone la nuova Xbox Series X in bundle con Diablo IV, ad un prezzo mai visto prima: parliamo infatti di soli 499 euro, con uno sconto pari al 21% rispetto al prezzo di listino, originariamente fissato a 629 euro.

Il bundle perfetto di Xbox Series X

Xbox Series X rappresenta, assieme a PlayStation 5, la console di eccellenza per quanto riguarda il settore videoludico di ultima generazione. Una delle caratteristiche principali di Xbox Series X è ovviamente il suo supporto alla risoluzione 4K: contrariamente alle console delle scorse generazioni, infatti, (come Xbox One o Xbox 360, per esempio) potrai giocare a quest’incredibile risoluzione, godendo appieno delle potenzialità della console e della smart TV a cui si va a collegare.

La console vanta inoltre un SSD da ben 1 GB di capienza: questo è l’ideale, considerando soprattutto la sempre più costante diffusione del digital delivery, a discapito dei videogiochi su supporto fisico. Così facendo, avrai sempre a disposizione il tuo gioco preferito o del momento, senza dover necessariamente cambiare in continuazione il Blu-Ray, guadagnando anche tempo. Oltre a questo, la memoria a stato solido permette dei tempi di caricamento significativamente ridotti rispetto ai soliti hard-disk, che venivano utilizzati nelle precedenti generazioni di console.

La console di casa Microsoft esce inoltre in questo fantastico bundle con Diablo IV, uno dei titoli action GDR più promettenti usciti nel corso degli ultimi mesi. Puoi scaricare in maniera semplice e veloce il gioco, attraverso un codice alfanumerico presente all’interno del presente bundle. All’interno di Diablo IV potrai unirti al conflitto che intercorre tra gli Inferi Fiammeggianti e il Paradiso Celeste. L’impatto grafico del titolo, poi, è davvero sbalorditivo: questo è ovviamente garantito dalla potenza bruta di Xbox Series X e dai suoi 12 teraflop di potenza, che riescono così a garantire una fluidità mai vista prima su console.

La quantità di unità disponibili è davvero ridotta all’osso, perciò vi consigliamo di affrettarvi nell’acquistare il prima possibile questo incredibile bundle di Xbox Series X e Diablo IV, così da iniziare immediatamente a giocare entrando a pieno titolo nella nuova generazione di console.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.