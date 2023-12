XBOX SERIES X in offerta al MINIMO STORICO

Dopo anni e anni di pandemia e conseguenti difficoltà di reperibilità, finalmente le console di nuova generazione (rispettivamente PlayStation 5 e Xbox Series X) sono diventate disponibili alla vendita senza problemi su tutti i canali principali, sia nei negozi fisici che in quelli online. È ormai tempo di festività natalizie, e alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti Xbox Series X all’eccezionale prezzo di soli 399 euro, con un ottimo 27% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Microsoft.

Xbox Series X: entra nel divertimento

Partiamo innanzitutto col dire che Xbox Series X, all’interno del panorama di console Microsoft, rappresenta ad oggi l’Xbox più potente di sempre, grazie soprattutto ai 12 teraflop che danno la giusta spinta nella potenza di calcolo. C0n questa console avrai infatti la possibilità di godere del supporto al 4K, così da collegare la tua smart TV compatibile e iniziare a godere fin da subito degli ultimi videogiochi di nuova generazione. Molto apprezzata anche la compatibilità con la tecnologia HDR, che permette di avere colori e contrasti più vividi che mai, facendo un deciso salto in avanti rispetto alla scorsa generazione di console.

La grande potenza di calcolo ti permette di far girare alcuni titoli alla strabiliante modalità a 120 frame al secondo, donando una fluidità e una dinamicità mai visti prima d’ore su console, dove gli standard non superavano mai i 60 frame al secondo di norma.

Il vero punto forza alla base dell’ecosistema Xbox risiede però nel suo Xbox Game Pass Ultimate, l’abbonamento che ti permette di accedere a centinaia e centinaia di titoli diversi per ogni genere, oltre che le esclusive Xbox appena uscite come Flight Simulator, Halo Infinite, Forza Motorsport e tanti altri ancora.

Molto apprezzata poi l’unità SSD da ben 1 GB, che ti permette di archiviare al suo interno tutti i videogiochi in digital delivery, che possono essere ripresi immediatamente grazie alla funzionalità Quick Resume.

In definitiva a nemmeno 400 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori console di questa generazione, con cui potrai avere centinaia di ore di divertimento assicurato con tutte le esclusive Microsoft e non solo: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa Xbox Series X in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta estemporanea e, dato il minimo storico, le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

