Xbox Series X, portati a casa la nuova generazione di videogame a prezzo OMAGGIO

Se state cercando una console di nuova generazione che offra prestazioni straordinarie, grafica eccezionale e un’esperienza di gioco coinvolgente, l’Xbox Series X è la scelta perfetta. La console è la versione più potente delle due disponibili sul mercato, inoltre è anche comprensiva di lettore. Oggi su Amazon è disponibile a 412€ con un pacchetto che include: console Xbox Series X Standard, Controller Wireless, cavo HDMI ad alta velocità e cavo di alimentazione. Che aspetti? Corri subito a bloccare la tua copia prima che vada esaurita seguendo questo link e chiudendo l’acquisto. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime.

Xbox Series X: corri a comprarla col mega sconto!

L’Xbox ti permette di entrare da subito nella next generation dei videogiochi. Questa versione è la più potente delle due in commercio, in quanto offre prestazioni superiori, come ad esempio 12 Teraflop di potenza di elaborazione e l’High Dynamic Range fino a 8K, e un’unità Blu-ray 4K UHD (assente nell’edizione all digital). Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console super praticamente introvabile ad un prezzo straordinario. Sperimenta velocità e prestazioni di nuova generazione grazie a Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzata e software integrato. Con Quick Resume passi senza problemi e in un lampo da un gioco all’altro.

Questa versione della console è la più potente e completa, come scrivevamo all’inizio, e funziona anche con giochi su DVD o altri supporti. Ha tutto ciò che ti serve per goderti i migliori titoli del momento in altissima definizione e con una qualità senza precedenti. E poi puoi perfino giocare a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox, inclusi titoli Xbox One, Xbox 360 e Xbox Original con retrocompatibilità. Grazie alla potenza e alla velocità di Xbox Series X, molti di questi giochi avranno un aspetto e una riproduzione migliori di prima.

La Xbox Series X offre anche una serie di funzionalità che renderanno l’esperienza di gioco ancora più completa: grazie all’integrazione con il servizio di abbonamento Xbox Live Gold potrete giocare online con i vostri amici e partecipare a competizioni multiplayer emozionanti, e accedere a una vasta gamma di app di streaming, come Netflix, Disney+ e Spotify, per godervi i vostri film, serie TV e musica preferiti direttamente dalla console.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare il vostro livello di gioco a un livello superiore e vivere avventure straordinarie con questa console di qualità superiore. Fai tua la Xbox Series X Standard seguendo questo link e chiudendo l’acquisto: con 412€ avrai la tua console dei sogni. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Amazon Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.