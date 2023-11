Xbox Series X: prezzo SCONVOLGENTE!

Siamo sconvolti, davvero! Lo sconto su Xbox Series X è arrivato ad una cifra inimmaginabile! La variante ricondizionata certificata oggi costa SOLO 379,99€ grazie al ribasso del 19% su Amazon! Se consideriamo il prezzo di listino ufficiale della console, lo sconto è davvero folle!

Xbox Series X ricondizionata: la promo da cogliere al volo!

Se sei in cerca di una nuova console, ma il tuo budget è limitato, è arrivato il momento di approfittare dell’offerta di oggi! Ecco la nuova Series X ricondizionata ad un prezzo che ti farà saltare dalla sedia!

I prodotti ricondizionati, se certificati come quelli disponibili su Amazon, sono prodotti sicuri e al 100% funzionanti. Si tratta di una console sottoposta ad un rigoroso processo di certificazione, testata e ispezionata valutando anche le condizioni estetiche. Acquistandola, arriverà a casa un prodotto simile ad una console nuova che vi soddisferà al 100%.

Restano invariate tutte le caratteristiche di questa meravigliosa macchina. Si tratta di una console davvero al top delle prestazioni con titoli di ultima generazione, risoluzione massima e potenza di calcolo da far paura.

A bordo troviamo inoltre il lettore ottico dei dischi Blue Ray, un SSD da 1 TB per l’installazione dei giochi sia fisici che digitali e connettività al top. Che tu sia un amante dei dischi fisici o preferisca il digital delivery, qui avrai ampia scelta su come acquistare i tuoi titoli preferiti.

In scatola non manca un controller originale Xbox perfetto per immergervi nel divertimento di questo sistema. Ovviamente, non manca nemmeno il cavo HDMI certificato per il collegamento a tv o monitor e il cavo di alimentazione ufficiale. Tutti gli accessori, sono al top delle loro caratteristiche.

Xbox Series X rigenerata certificata oggi è in super sconto Amazon. Il prezzo è di solo 379,99€ grazie al ribasso Black Friday del 19% Approfittane ora e non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.