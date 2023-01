Xiaomi 11T Pro 5G: 60€ di sconto immediato e pagamento a rate (Amazon)

Lo smartphone Xiaomi 11T Pro segna una nuova era per la linea 11 della casa asiatica, dato che è il primo telefono senza il prefisso Mi. Le assenze si fermano però qui (se si esclude la mancanza del jack audio, ma ormai con gli auricolari di ultima generazione se ne può fare sempre di più a meno), dato che nello stesso device troviamo un display eccellente, una ricarica super rapida (e sottolineiamo super), una fotocamera da 108 megapixel e un hardware di prima fascia.

In queste ore il modello 11T Pro 5G è in offerta a soli 430 euro su Amazon, per effetto dello sconto immediato di 60 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (490 euro circa). L’altra ottima notizia è che Amazon ha reso disponibile anche il pagamento rateale in cinque comode rate da 86 euro al mese senza interessi. Completando l’acquisto ora, ti assicuri inoltre di ricevere il tuo nuovo smartphone già domani.

Xiaomi 11T Pro: un telefono veramente Pro

L’hardware di questo telefono Xiaomi è da vero top di gamma: Snapdragon 888 octa core con GPU Adreno 660, a cui si aggiungono 256 GB di memoria interna (UFS 3.1) e 8 GB di RAM (LPDDR5). Il display se vogliamo fa ancora meglio, con un AMOLED da 6,67″, risoluzione di 1080×2400 pixel e refresh rate a 120 Hz. Semplicemente eccezionale.

Ottimo anche il comparto fotografico, con la fotocamera principale che si esalta grazie ai 108 MP e la stabilizzazione ottica dell’immagine. Incluso nella confezione di vendita l’alimentatore da 120W, grazie al quale la ricarica del telefono è davvero super.

Prendi al volo l’ultima offerta di Amazon sull’11T Pro di Xiaomi per approfittare del pagamento rateale e dello sconto di 60 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.