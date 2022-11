Xiaomi 11T Pro 5G, il SUPER TOP DI GAMMA crolla su eBay (386€)

Inutile girarci intorno: questa offerta di eBay per il top di gamma Xiaomi 11T Pro 5G è la migliore che puoi trovare su tutto il web, merito del codice coupon “PIT10PERTE2022” che ti dà la possibilità di acquistarla al prezzo più conveniente di sempre. Ad appena 386€, infatti, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo al top sotto ogni punto di vista.

Già partendo dal design, ad esempio, hai chiaramente a portata di mano uno smartphone realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium.

Prezzo shock su eBay per il top di gamma Xiaomi 11T Pro 5G: affare d’oro

Il display AMOLED da 6.67 super fluido e ad altissima risoluzione ti sorprenderà per la sua eccellente qualità di colori e per la sua ottima luminosità, mentre sotto il cofano il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 888 è sempre pronto ad assicurarti una estrema velocità di utilizzo e l’avvio istantaneo di tutte le app di cui hai bisogno.

Inoltre, Xiaomi 11T Pro 5G integra un set di speaker ad altissime prestazioni con sound da Harman Kardon per un’esperienza audio indimenticabile e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Se tutto ciò non ti basta, sul retro la fotocamera tripla monta un eccellente sensore principale da 108 MP in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica.

A questo prezzo sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire il top di gamma di Xiaomi, a maggior ragione quando puoi anche riceverlo direttamente a casa con le spedizioni rapide e completamente gratuite. Mettilo subito nel carrello e ricorda di inserire il codice coupon “PIT10PERTE2022” in fase di acquisto per far crollare il prezzo finale di vendita ad appena 386€.

