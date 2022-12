Xiaomi 11T Pro 5G: l'EPICO mediogamma a prezzo FOLLE su ebay

Se pensi sia necessario spendere una cifra impossibile per stringere tra le mani uno smartphone Android bello e potente, questa offerta di eBay sullo Xiaomi 11T Pro 5G è pronta a farti cambiare idea in un nanosecondo. Ad appena 379€, infatti, il prezzo più conveniente di tutto il web, lo smartphone di Xiaomi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Ti basta un rapido sguardo al suo design e ai materiali scelti per capire che non stiamo parlando del classico Android mediogamma di tutti giorni.

Xiaomi 11T Pro 5G costa una fesseria su eBay: offerta incredibile da non perdere

Lo stesso vale per la scheda tecnica che vede la presenza di un bellissimo pannello AMOLED da 6.67 pollici super fluido ad altissima risoluzione, il potentissimo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888 e un modem 5G per navigare in rete al massimo della velocità.

Sotto il cofano, inoltre, trova posto una batteria da 5000 mAh con ricarica super rapida per avere a disposizione molte ore di autonomia anche dopo appena 20 minuti di ricarica, mentre sul retro un modulo fotografico triplo saprà regalarti scatti e video ad altissima qualità con il sensore principale da ben 108 MP.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello il potentissimo e validissimo Xiaomi 11T Pro 5G in offerta su eBay a un prezzo ridicolo; inoltre, ricorda che se lo acquisti con PayPal puoi anche scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.