Xiaomi 12 5G è in CADUTA LIBERA su eBay: -535€ per il top di gamma

Si è naturalmente portati a ritenere questa incredibile offerta di eBay sullo Xiaomi 12 5G come uno di quegli errori di prezzo che di tanto in tanto si affiano sugli store online, ma in realtà è tutto corretto. Con un prezzo di vendita di appena 364€, merito di uno sbalorditivo sconto immediato del 60%, quest’oggi hai la possibilità di stringere tra le mani uno dei migliori top di gamma Android recenti risparmiando ben 535€.

Con Xiaomi 12 5G non servono quasi le presentazioni: il device del colosso cinese è realizzato con materiali di altissimo livello, è curato sotto ogni punto di vista e la sua scheda tecnica è pronta ad offrirti un’esperienza di utilizzo sempre al top e senza mai un compromesso.

Xiaomi 12 5G crolla del 60% su eBay: occasione unica e irripetibile

Il device di Xiaomi monta un bellissimo pannello AMOLED ad altissima risoluzione con tecnologia HDR10+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz, mentre sotto il cofano il potentissimo processore octa Snapdragon 8 Gen 1 avvia in un istante qualsiasi tipologia di applicazione.

Alimentato da una mega batteria con supporto alla ricarica rapida da 67W per ore e ore di autonomia dopo appena 30 minuti di carica, lo smartphone Xiaomi 12 5G è anche un camera phone di tutto rispetto. La fotocamera tripla posteriore, infatti, implementa un sensore professionale da 50 MP per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche chiave del device di Xiaomi, oggi in super offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo e senza spendere un solo euro per la spedizione.

