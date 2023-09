Xiaomi 12 5G sempre più in basso! Ora siamo ad un clamoroso MENO 61%

Fascia alta, anzi super Premium a prezzo scontatissimo è possibile? Si, è possibile. Grazie alla offerta gigantesca su eBay, che abbatte in maniera smodata il prezzo di XIAOMI 12 5G. Risparmio INCREDIBILE: ben 544 euro che ci rimangono sul conto corrente grazie allo sconto del 61%! Ma che smartphone è XIAOMI 12 5G? In breve… eccezionale, è un dispositivo di fascia alta in cui c’è tutto quello che serve. Diciamola tutta, solo una cosa mancava, ovvero un prezzo adeguato che finalmente è qui! 354,99 euro!

Xiaomi 12 5G presenta un corpo elegante e sottile, realizzato in vetro e metallo.

Xiaomi 12 5G vanta un display AMOLED da 6.28 pollici con una risoluzione 2400×1080. Questo permette una visione chiara e nitida dei contenuti, con colori vividi e dettagli precisi. Inoltre, il display supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che assicura una scorrimento del contenuto fluido e reattivo.

Sotto il cofano, Xiaomi 12 5G è alimentato da un potente processore Snapdragon 888+, che assicura prestazioni elevate e una navigazione rapida tra le applicazioni. Inoltre, il telefono è dotato di una generosa quantità di RAM, ben 8 GIGA e di spazio di archiviazione, 256 GIGA, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti.

Per quanto riguarda la fotocamera, Xiaomi 12 5G non delude. Il telefono è dotato di un sistema a tre fotocamere sul retro, con un sensore principale da 50 megapixel, un grandangolo da 20 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel. Questo permette agli utenti di scattare foto di alta qualità e registrare video in 4K. Inoltre, il telefono è dotato di una fotocamera anteriore da 20 megapixel per selfie luminosi e dettagliati.

La batteria del Xiaomi 12 5G è di 4500 mAh, che garantisce una durata sufficiente per un uso quotidiano intenso. Inoltre, il telefono supporta la ricarica rapida, che consente di ricaricare rapidamente la batteria in pochi minuti.

Una vera bomba di smartphone in super offerta, MENO 61% RISPARMIO MOSTRUOSO 544 EURO!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.