Xiaomi 12 al MINIMO STORICO su Amazon (arriva prima di Natale)

Lo smartphone Xiaomi 12 nella versione da 8+128 GB è in offerta su Amazon a 419,90 euro invece di 470,91 euro, grazie allo sconto dell’11% sul prezzo più basso recente: si tratta del minimo storico mai raggiunto dal telefono. Ecco il link all’offerta.

A questo prezzo, Xiaomi 12 rientra nella lista dei migliori medi di gamma di fascia alta, tra le soluzioni ideali per chi ha un budget tra i 400 e 500 euro. Tra le caratteristiche che lo rendono un ottimo prodotto troviamo la tripla fotocamera, l’ottimo processore e il bellissimo schermo AMOLED da 6,28 pollici.

Xiaomi 12 al prezzo più basso di sempre su Amazon (419,90 euro)

Fin dalla sua uscita, Xiaomi 12 è stato definito da tutti gli esperti come lo smartphone top di gamma compatto della nuova line-up della casa asiatica. Merito di un ottimo display, di una ricarica molto veloce e delle prestazioni al top.

Iniziamo proprio dalle performance. A brillare più di tutti è la stella del processore Snapdragon 8 Gen 1, affiancato dalla GPU Adreno 730 e da 8 GB di RAM LPDDR5. Lato connettività troviamo il supporto a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC.

Gli altri due principali punti di forza sono il display AMOLED FullHD+ con refresh rate a 120 Hz e la ricarica rapida da 67W, che in questa fascia di prezzo rappresenta il meglio che si possa avere.

L’ottimo Xiaomi 12, nella versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, è in offerta a 419,90 euro su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli abbonati a Prime non pagano nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.