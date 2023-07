Xiaomi 12, è il MOMENTO di prenderlo su Amazon è scontato e te lo SPEDISCONO GRATIS

Incredibile ma vero: il nuovo top di gamma di Xiaomi con SoC Snapdragon 8 Gen 1, che garantisce prestazioni di alto livello, e display da 6,28 pollici, lo trovi in questo istante su Amazon. L’ottimo Xiaomi 12 nel taglio da 8+256GB, versione IT con 2 Anni di garanzia, grazie a una di quelle offerte da non lasciarsi sfuggire, lo puoi comprare con 403€ e le spedizioni rapide e gratuite grazie a Prime.

Xiaomi 12, BEST BUY super scontato

Lo Xiaomi 12 è uno degli smartphome migliori sul mercato, il classico dispositivo che gli appassionati e gli esperti definiscono “best buy”. Il device ha un display 6,28 pollici con un pannello di Gorilla Glass Victus, risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel), un refresh rate adattivo fino a 120Hz, supporto HDR10+ end-to-end e Dolby Vision, per colori più vivaci e dinamici, e immagini più nitide.

E’ costruito con materiali di prima qualità, ha un design super elegante ed è perfetto anche come dimensioni e peso, visto che è super leggero. Per quanto riguarda invece la batteria, è di 4.500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 watt e wireless rapida a 50 watt, con possibilità di ricarica inversa a 10 W.

Lo Xiaomi 12 è poi dotato di una tripla fotocamera, con obiettivo principale una Sony IMX766 f/1.9 da 26 mm da 50 MP, e Fotocamera selfie da 32 MP, così puoi farti dei selfie sempre perfetti, sfruttando i tantissimi effetti disponibili per rendere le tue foto e i tuoi video bellissimi.

Che ne dici, non merita più di un pensierino? Oggi puoi fare tuo questo ottimo smartphone nel taglio da 8+256GB, grazie a una di quelle offerte da non lasciarsi sfuggire. Segui il link e compralo con 403€. Spedizioni rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

