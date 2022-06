Xiaomi 12: il top di gamma da acquistare OGGI

Scegliere un nuovo top di gamma Android non è mai un’impresa semplice; il motivo? Ci sono tantissimi modelli in circolazione e capire quale fa al caso di ognuno di voi è pressoché impossibile. Le esigenze di ciascuno variano in base al periodo storico, all’utilizzo che se ne deve fare ma anche in base a quelli che sono i gusti personali. Ci sono persone che non possono rinunciare alle ottiche di punta e quindi opteranno per un Samsung Galaxy S 22 ultra; altre persone invece, preferiscono avere un prodotto realizzato con materiali di pregio e quindi opteranno per l’OPPO Find X5 Pro.

La maggior parte degli utenti però, cerca un telefono che vada bene nell’uso quotidiano, che sia ottimo per il gaming e che sia in grado di realizzare scatti semplicemente meravigliosi. Se poi ci aggiungiamo anche un display di ultima generazione, dotato delle tecnologie più innovative e di un’estetica accattivante e all’ultimo grido, capiamo che i terminali di riferimento hanno tutt’altro prezzo e caratteristiche simili a quelle delle ammiraglie next-Gen. In poche parole, la categoria più richiesta del momento è proprio quella dei flagship killer e il capostipite di questo settore e sicuramente lo Xiaomi 12X.

Xiaomi 12 X: il telefono da acquistare oggi

Questo smartphone è semplicemente meraviglioso: il processore Snapdragon 870 di Qualcomm è potente quasi come un SoC premium, ma presenta un consumo energetico più efficiente. State tranquilli che durante l’uso quotidiano sarà una scheggia e lo amerete anche durante il gaming da Mobil. Se siete persone che amano giocare a PUBG o COD Mobile, questo dispositivo vi saprà regalare emozioni. La memoria RAM è da 8 GB, mentre la memoria interna del dispositivo si può scegliere in due versioni, da 128 o 256 GB. Non dimenticate poi che ha un comparto fotografico degno della miglior ammiraglia presente in circolazione.

Il design è minimal come quello del fratello Xiaomi 12; di fatto, i due telefoni sono quasi identici, se non fosse per le specifiche tecniche e per i materiali adoperati leggermente differenti.

Lo schermo poi, è dotato delle migliori tecnologie presenti sul mercato ed è da 6,1“ con tecnologia OLED e risoluzione FullHD+. Il refresh rate infine, è da 120 Hz.

Tutto quello che abbiamo descritto quindi mi fa capire che ci troviamo di fronte ad un dispositivo di fascia medio alta che non ha nulla da invidiare ai flagship che ci sono in commercio. Il prezzo poi, è assolutamente mainstream: 482,00€ in sconto su Amazon. Approfittatene prima che il suo costo torni al valore originale.

Ci siamo scordati di dirvi che, al netto delle specifiche tecniche, questo dispositivo fa molto bene e presenta anche un’autonomia degna di nota grazie alla batteria di ampie dimensioni presente sotto da scocca. La ricarica è veloce, così che possiate ricaricare il vostro telefono in men che non si dica. Pochi minuti sotto la corrente e potrete fare ore ed ore di utilizzo intenso fuori casa.

