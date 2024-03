Xiaomi 12 Lite 5G, altro che fascia media! BEST BUY in super sconto MENO 30 PER CENTO!

Xiaomi 12 Lite 5G è uno dei più recenti smartphone della casa cinese, un perfetto BEST BUY, campione del rapporto qualità prezzo, capace di unire un design elegante e prestazioni di alto livello. Qualcuno visto il prezzo di listino potrebbe parlare di fascia media, ma vedendo quello che si nasconde “sopra e sotto il cofano” è facile capire come Xiaomi abbia puntato decisamente in alto. Lo sconto proposto oggi da Amazon, un sontuoso MENO 30% è quindi decisamente allettante. Il risparmio è davvero elevato, rimangono sul nostro corrente ben 85 euro! Da 284,99 il prezzo crolla sino a 199,90 euro! Un super sconto per un super smartphone!

BEST BUY!

In casa Xiaomi hanno puntato su un’estetica raffinata e moderna per il 12 Lite 5G. La cover posteriore ha una sfumatura opaca unificata che si estende verso il telaio per un tocco Premium decisamente gradito. A rimarcare di puntare verso l’alto, tre anelli di metallo circondano elegantemente le fotocamere posteriori. Il corpo sottile e leggero accoglie un luminosissimo schermo AMOLED da 6,55 pollici che offre colori vivaci e neri profondi. La risoluzione dello schermo è di 2400×1080 pixel, che garantisce una grande nitidezza delle immagini e un’ottima visibilità anche sotto la luce solare diretta.

Il display non è solo grande, dettagliato e luminoso, supporta infatti sia HDR10+ che Dolby Vision. Inoltre è dotato di una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 120 Hz e di una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz per un’esperienza sempre più fluida.

Il tutto gestito da un cuore decisamente potente, il chipset Snapdragon 778G e 8 giga di RAM.

Ma anche le orecchie vogliono avere il meglio: Xiaomi 12 Lite 5G ha incorporato due altoparlanti stereo e la tecnologia audio spaziale Dolby Atmos per un’esperienza sonora coinvolgente.

Anche l’autonomia è su alti livelli, con un plus da non sottovalutare: la batteria da 4.300 mAh supporta facilmente un’intera giornata di utilizzo ininterrotto, mentre la ricarica turbo da 67 W alimenta fino al 50% della batteria in soli 13 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.