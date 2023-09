XIAOMI 12 LITE: ora lo paghi la metà!

Grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo, il colosso cinese tecnologico Xiaomi è riuscito a imporsi anche sul mercato italiano, accontentando un po’ tutte le esigenze. Se a ciò ci aggiungiamo anche un’offerta che dimezza il prezzo iniziale già di per sé accattivante, allora parliamo di una promozione irresistibile. Parliamo infatti dello XIAOMI 12 LITE, offerto scontato del 48%. Ma non finisce qui: in fase di acquisto potrai aggiungere velocemente un coupon di 5 euro che abbatte ulteriormente il costo finale. Morale della favola? Lo paghi solo 253 euro!

XIAOMI 12 LITE: caratteristiche e offerte in corso

Xiaomi 12 Lite è un telefono in grado di soddisfare anche l’utente più esigente, a dispetto del prezzo che si confà più a un telefono di fascia medio-bassa. A partire dal display Touchscreen da 6.55 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel. Prevede la connettività 5G, che farà schizzare la tua connessione, oltre ovviamente a Wi-fi e il GPS integrati. Ciò che però sorprende è il comparto che riguarda la fotocamera, dato che la posteriore arriva perfino a 108 megapixel che permette al Xiaomi 12 Lite di scattare foto di alta qualità, anche perché occorre aggiungerci una risoluzione di 12000×9000 pixel. Mentre le fotocamere anteriori sono di 8,0 Mpx e 2,0 Mpx. La fotocamera frontale ad alta risoluzione è dotata di un ampio sensore da 1/2,8″ con messa a fuoco automatica più nitida e scatti incredibili. L’HDR automatico in modalità ritratto selfie ti consentirà di evitare scatti sovraesposti anche con retroilluminazione.

Bene anche i video, visto che è in grado di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Facilmente tascabile, grazie allo spessore di soli 7.3mm. Il processore è il performante Qualcomm Snapdragon 778G, la Capacità di memorizzazione è 128 GB. La funzione AdaptiveSync a 2 stadi a 60 e 120 Hz consente allo schermo di adattarsi ai contenuti mostrati, per garantirti un’esperienza visiva più piacevole preservando la durata della batteria. Inoltre, la frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz fornisce una risposta immediata ad ogni input. Bene anche la batteria e la ricarica rapida, che garantiscono 18 ore di video continue e 121 ore di musica!

Dunque, un telefono incredibile offerto a metà prezzo. Tuttavia, bisogna sbrigarsi perché già molti non vogliono farne a meno!

