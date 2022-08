Xiaomi 12: lo smartphone piccolo con prestazioni da urlo

Se state cercando uno smartphone Android compatto, ma con le prestazioni da top di gamma, l’unica soluzione disponibile oggi sul mercato è lo Xiaomi 12. Inoltre questo device è anche in offerta su Amazon a soli 760,89 €. Purtroppo con la moda degli ultimi anni, le case produttrici di dispositivi mobile hanno optato per costruire solo i device, così definiti, “padelloni”. Quindi non c’è molta scelta sul mercato se si cerca uno smartphone Android piccolo e potente oggi.

La potenza di un top di gamma in un corpo super compatto:

Per spiegarvi che lo Xiaomi 12 ha caratteristiche da flagship, di seguito vi elenchiamo quelle che sono le sue specifiche tecniche principali:

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con un processo tecnologico all’avanguardia a 4 nm;

Fotocamera principale da 50 MP di livello professionale, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera telemacro da 5 MP;

Display AMOLED da 6,28 pollici con una risoluzione FHD+ di 2400 x 1080 e frequenza di aggiornamento AdaptiveSync di 120 Hz. Con Dolby Vision e HDR 10+ per prestazioni grafiche superiori;

Doppi altoparlanti simmetrici, per un suono stereo di ottimo livello by Harman Kardon e supporta Dolby Atmos;

Nonostante le sue dimensioni ha una batteria da 4.500 mAh che offre un uso tutto il giorno e una vita libera dall’ansia della batteria e supporta anche la ricarica veloce Xiaomi da 67 W cablata e wireless da 50 W;

Dunque lo Xiaomi 12 è l’unico smartphone Android compatto del 2022 che abbia la potenza di un top di gamma. Grazie a questa offerta su Amazon, la scelta è ovvia. Questo device a soli 760,89 € è da comprare subito. Sbrigatevi perché sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione con questo sconto, presso i depositi del noto e-commerce americano. Infatti fino a ieri sera erano disponibili tutte le colorazioni a questo prezzo, adesso invece c’è solo la colorazione nera in sconto.

