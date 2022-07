Xiaomi 12: l'offerta che stavate aspettando

Gli smartphone di casa Xiaomi sono sempre piaciuti tanto. Questo marchio da quando è uscito sul mercato ha subito fidelizzato una grossa fetta di utenti e moltiplicato velocemente i suoi guadagni. Questo fa capire quanto siano buoni i device di casa Xiaomi, il loro punto di forza è soprattutto il rapporto qualità-prezzo. Quindi, oggi vi portiamo una fantastica offerta di Amazon, per quanto riguarda lo Xiaomi 12, uno dei top di gamma del 2022. Lo potete acquistare a soli 647,43 €, con il 19% di sconto assurdo che non potete perdere.

Tanta potenza ad un prezzo irresistibile

Fidatevi che con questo dispositivo avrete tutto quello di cui necessita un top di gamma nel 2022, racchiuso in un design moderno e molto piacevole alla vista. Sotto al telaio trovate il processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Quindi stiamo parlando delle prestazioni migliori disponibili oggi sul mercato. Il comparto fotografico non vi deluderà, in qualsiasi condizione di luce vi consentirà di portare a casa dei buoni scatti per catturare i momenti più importanti della vostra vita. La camera frontale, vi regalerà dei bellissimi selfie da poter sfoggiare sui vostri profili social. Nonostante l’ampia potenza di questo comparto hardware, la batteria da 4.500 mAh è davvero ben ottimizzata per consentirvi un’autonomia eccezionale per questa fascia di smartphone. Lo Xiaomi 12 è il device giusto per ogni situazione ed è anche super affidabile.

Quindi, non fatevi scappare questo super sconto su Amazon del 19% che vi consente di acquistare uno dei top di gamma del 2022 più richiesti, a soli 647,43€. Un prezzo che è davvero ridicolo se pensiamo a tutte quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo smartphone. Inoltre, vi ricordiamo che acquistare da Amazon è una garanzia grazie alla sua politica soddisfatti o rimborsati. Entro un mese dall’acquisto potete decidere di fare il reso del prodotto se non siete soddisfatti dell’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.