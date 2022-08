Xiaomi 12 X: dovete approfittare subito di questa offerta su Amazon

Quest’anno la famiglia 12 della serie Xiaomi ha riscosso uno straordinario successo. Come sempre il punto di forza di questa azienda sta nell’ottimo rapporto qualità prezzo dei suoi prodotti, ma a questo giro Xiaomi ha superato se stessa. Il più piccolo della serie 12, il superbo flagship killer 12 X, costa solo 564,00 € su Amazon. Stiamo parlando di uno sconto del 19 %. Inoltre è uno dei pochi dispositivi di quest’anno che offre così tanta potenza in uno chassis ultracompatto. Gli smartphone portatili stanno scomparendo dal moderno mondo tecnologico, lui è uno dei pochissimi ancora super compatti. Approfittate subito di questa notevole offerta.

Lui è il RE dei flagship killer del 2022

Lo Xiaomi 12X è dotato di una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera macro da 5 MP. I video possono essere registrati con risoluzioni fino a 8K e una gamma di fotogrammi di livello professionale, consentendo ai consumatori di padroneggiare ogni scena. Dotato di uno schermo AMOLED da 6,28 pollici, il dispositivo offre oltre 68 miliardi di colori e supporta una luminosità massima di 1.100 nits per un’esperienza visiva superiore. Il dispositivo supporta anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 480 Hz, garantendo un’esperienza di intrattenimento molto fluida. Il dispositivo è alimentato dal processore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 870.

Incredibilmente, il Mi 12X è dotato di una grande batteria da 4.500 mAh, quindi potete avere un’autonomia che dura tutto il giorno. L’algoritmo di ricarica intelligente di Xiaomi lavora per apprendere il comportamento di ricarica dell’utente di notte e ottimizzarlo di conseguenza, permettendoti di non preoccuparti della batteria durante il giorno. Insomma questa è davvero una super offerta di Amazon da non farsi scappare. Lo Xiaomi 12 X sta a soli 564,00 €, uno sconto del 19%. Si può tranquillamente definire il RE dei flagship killer di quest’anno, tanta potenza, un corpo compatto e moderno e un prezzo ridicolo per le sue prestazioni. Correte!

