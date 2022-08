Xiaomi 12X: il flagship killer ad un prezzo assurdo

La famiglia 12 dei top di gamma di casa Xiaomi di quest’anno ha riscosso un successo notevole. Come sempre, il punto di forza di questa azienda è l’ottimo rapporto-prezzo dei suoi prodotti, ma a questo giro Xiaomi si è superata. Il più piccolo della serie 12, ovvero lo Xiaomi 12 X, il flagship killer per eccellenza, è super scontato su Amazon a soli 549,50 €. Uno sconto superiore al 20%. Inoltre, questo è uno dei pochissimi dispositivi di quest’anno che racchiude tanta potenza in un telaio super compatto. Orami gli smartphone portatili stanno sparendo dal panorama tech moderno. Approfittate SUBITO di questa offerta assurda.

Xiaomi 12 X: a questo prezzo dovete comprarlo ORA

Xiaomi 12X è dotato di una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera macro da 5 MP. Si possono registrare video ad una risoluzione massima di 8K e una serie di fotogrammi di livello professionale per consentire ai consumatori di padroneggiare ogni scena. Questo dispositivo ha uno schermo AMOLED da 6,28 pollici, fornisce oltre 68 miliardi di colori e supporta una luminosità massima di 1.100 nits per offrire un’esperienza visiva superiore. Il dispositivo supporta anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 480 Hz , garantendo un’esperienza di intrattenimento molto fluida. Questo device è alimentato dal processore di punta di casa Qualcomm: lo Snapdragon 870;

Per quanto sia difficile da credere, lo Xiaomi 12X racchiude una grande batteria da 4.500 mAh, grazie alla quale potete avere una autonomia che dura tutto il giorno. L’algoritmo di ricarica intelligente di Xiaomi, funziona in tandem per apprendere il comportamento di ricarica notturna degli utenti e ottimizzarlo di conseguenza, in questo modo avrete un pensiero in meno durante la giornata. Come avete potuto leggere, questo smartphone non ha nulla da invidiare al fratello maggiore, anzi ha tanta potenza in un corpo più piccolo e costa molto di meno. Se aggiungiamo a tutto questo l’incredibile sconto su Amazon che porta il suo prezzo a soli 549,50 €, non ci sono più dubbi. Xiaomi 12 X lo dovete comprare subito. Sbrigatevi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.