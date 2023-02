Xiaomi 13, 13 Lite e 13 Pro ufficiali anche in Italia: caratteristiche e prezzi

Xiaomi ha finalmente presentato ufficialmente in Europa la sua ultima gamma di smartphone, ovverosia i telefoni della serie Xiaomi 13, che da oggi arrivano quindi anche in Italia. La serie è composta da tre modelli, cioè a dire Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e il più piccolo Xiaomi 13 Lite che è caratterizzato da una doppia fotocamera frontale. La serie Xiaomi 13 sarà disponibile in prenotazione da oggi 26 febbraio su Amazon (link diretto alla pagina di ogni smartphone nella news), mi.com e presso gli Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici, con rilascio ufficiale previsto tra il 2 marzo (versione Lite) e il 17 marzo (gli altri due modelli).

Xiaomi 13, tutto sull’imaging

Dotato di una tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica, lo Xiaomi 13 offre un sistema di imaging realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari e copre una gamma di zoom ottico da 0,6x a 3,2x. La fotocamera principale da 50MP offre una qualità d’immagine fenomenale e di livello professionale. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED piatto da 6,36″ a 120 Hz con una risoluzione di 2400×1800, che adotta il nuovo materiale E6 per immagini più luminose e colori più precisi con un consumo energetico ridotto.

L’elegante design di Xiaomi 13 è stato creato per offrire una sensazione di compattezza perfettamente bilanciata e un’esperienza visiva coinvolgente. Dotato di un display piatto a tutto schermo da 6,36″ e di cornici ultra sottili, lo smartphone consente una visione immersiva e un impatto visivo secondo a nessuno. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 watt via cavo, 50 watt in modalità wireless e 10 watt inversa. Xiaomi 13 sarà disponibile in tre colorazioni da 12 marzo (su Amazon consegna senza costi aggiuntivi da venerdì 17 marzo), Black, White e Flora Green, con 2 varianti di memoria:

Xiaomi 13 Black – 8GB+256GB – a partire da 999,90€;

– – a partire da 999,90€; Xiaomi 13 Flora Green – 8GB+256GB – a partire da 1.099,90€;

– – a partire da 1.099,90€; Xiaomi 13 White – 8GB+256GB – a partire da 999,90€;

– – a partire da 999,90€; Xiaomi 13 Black – 12GB+256GB – a partire da 1079,90€;

– – a partire da 1079,90€; Xiaomi 13 Flora Green – 12GB+256GB – a partire da 1199,90€;

– – a partire da 1199,90€; Xiaomi 13 White – 12GB+256GB – a partire da 1079,90€.

Xiaomi 13 Pro, potenza e fluidità

Primo prodotto internazionale con lenti ottiche professionali Leica, lo Xiaomi 13 Pro è dotato di un sistema a tripla fotocamera da 50MP di livello professionale che copre lunghezze focali che vanno da 14mm (ultra-grandangolare), 23mm (grandangolare) a 75mm (teleobiettivo). Frontalmente abbiamo un display OLED da 6,73 pollici a 120 Hertz, con supporto HDR10+, Dolby Vision, HLG e con un sensore di luce ambientale che modifica la temperatura del colore del pannello.

Ad animare tutto c’è lo Snapdragon 8 Gen 2 con RAM fino a 12 GB e memoria interna fino a 512 GB. Vanta un aumento delle prestazioni della CPU e dell’efficienza energetica rispettivamente del 3% e del 47% rispetto alla generazione precedente. Xiaomi 13 Pro garantisce anche l’efficienza di ricarica e la longevità della batteria grazie ai chipset di gestione e ricarica Xiaomi Surge. Xiaomi 13 Pro è disponibile in due colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White, nella versione 12GB+256GB, a partire da 1399€, dal 12 marzo (su Amazon consegna senza costi aggiuntivi da venerdì 17 marzo).

Xiaomi 13 Lite, selfie perfetti

Dulcis in fundo abbiamo la versione Lite, che oltre ad avere un design stilisticamente differente rispetto agli altri due modelli, presenta anche differenti dotazioni hardware. Tra le caratteristiche principali evidenziamo un processore Snapdragon 7 Gen 1, ha un display curvo da 6,55″ AMOLED a 120Hz con risoluzione FHD+ da 2400 X 1080 pixel, e supporto Dolby Vision e HDR10+, più una fotocamera principale da 50MP. Quest’ultima vanta però un sensore Sony IMX766 da 1/1,56″. Xiaomi 13 Lite sarà disponibile in tre colorazioni dal 2 marzo (su Amazon consegna senza costi aggiuntivi dal 7 marzo), Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€.

