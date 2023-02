Xiaomi 13, 13 Lite e 13 Pro ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzo

Xiaomi ha finalmente presentato ufficialmente in Europa la sua ultima gamma di prodotti facenti parte dell’ampio ecosistema smart che il gruppo cinese ha creato in pochi anni, i più attesi dei quali i telefoni della serie Xiaomi 13, che da oggi arrivano anche in Italia. Si tratta di tre modelli, ovverosia Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e il più piccolo Xiaomi 13 Lite con doppia fotocamera frontale. La serie Xiaomi 13 sarà disponibile da oggi 26 febbraio su Amazon, mi.com e presso gli Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Xiaomi 13: caratteristiche

La piattaforma hardware di Xiaomi 13 è la stessa del fratello maggiore, ma il design cambia presentandosi con bordi piatti che ricordano gli iPhone 14. Il display è da 6,36 pollici, di tipo OLED e refresh rate a 120 Hertz. Passo in avanti in ambito fotografico che introduce finalmente un vero teleobiettivo da 10 MP con zoom 3X. C’è poi un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 12. Così come Xiaomi 13 Pro, le fotocamere adottano lenti Leica. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 watt via cavo, 50 watt in modalità wireless e 10 watt inversa.

Xiaomi 13 sarà disponibile in tre colorazioni, Black, White e Flora Green, con 2 varianti di memoria:

8GB+256GB – a partire da 1099,90€. Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 100 euro dal 26 febbraio alle ore 17.00 fino alle ore 23.59 del 12 marzo online su Amazon e mi.com, e presso Xiaomi Store Italia. Sarà inoltre disponibile nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

12GB+256GB – a partire da 1199,90€. Sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 120 euro dal 26 febbraio alle ore 17.00 al 12 marzo alle ore 23.59 online (Amazon e mi.com) e presso Xiaomi Store Italia.

Xiaomi 13 Pro: caratteristiche

L’estetica di Xiaomi 13 Pro non varia rispetto al predecessore, mentre cambia tutto sotto la scocca. Frontalmente abbiamo un display OLED da 6,73 pollici a 120 Hertz, con supporto HDR10+, Dolby Vision, HLG e con un sensore di luce ambientale che modifica la temperatura del colore del pannello. A muovere tutto c’è lo Snapdragon 8 Gen 2 con RAM fino a 12 GB e memoria interna fino a 512 GB. La batteria è da 4.820 mAh con ricarica rapida a 120 watt via cavo, 50 watt in modalità wireless e 10 watt inversa.

Sul retro, trovano spazio 3 fotocamere. Il sensore principale è da 50 MP (è lo stesso sensore da 1 pollici visto su Xiaomi 12S Ultra), abbinato a un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,2x. Mentre la fotocamera anteriore è da 32 MP.

Xiaomi 13 Pro è disponibile in due colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White, nella versione 12GB+256GB, a partire da 1399,90€. Il dispositivo sarà inoltre disponibile presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Xiaomi 13 Lite

Dulcis in fundo abbiamo la versione Lite, che oltre ad avere un design stilisticamente differente rispetto agli altri due modelli, presenta anche differenti dotazioni hardware. Tra le caratteristiche principali evidenziamo un processore Snapdragon 7 Gen 1, ha un display curvo da 6,55″ AMOLED a 120Hz con risoluzione FHD+ da 2400 X 1080 pixel, e supporto Dolby Vision e HDR10+, più una fotocamera principale da 50MP. Quest’ultima vanta però un sensore Sony IMX766 da 1/1,56″. Xiaomi 13 Lite sarà disponibile in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€.