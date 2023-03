Xiaomi 13: il prezzo del top di gamma continua a scendere (879€)

Le prime recensioni di questo telefono sono datate alla seconda settimana di questo mese. Ebbene, a distanza di un paio di settimane dal suo debutto ufficiale in Italia, Xiaomi 13 è già in super offerta. In queste ore lo puoi acquistare su Amazon a 879,99 euro, in sconto del 20% rispetto al prezzo di vendita di listino pari a 1.099,90 euro. Il modello in vendita è nella configurazione 8+256GB in colorazione Black.

Xiaomi 13 in sconto del 20% su Amazon

Un design piacevole, Snapdragon 8 Gen 2 e un comparto camere da vero top di gamma. Xiaomi ha fatto di nuovo centro con il suo ultimo modello compatto, proponendo un’alternativa più che valida al Samsung Galaxy S23. Il display è un OLED da 6,36 pollici, con il picco di luminosità pari a 1.900 nits e refresh rate a 120 Hz. In poche parole, un capolavoro. L’altro principale punto di forza del top di gamma compatto di Xiaomi è il processore Snapdragon 8 Gen 2, qui affiancato dalla memoria RAM LPDDR5X da 8GB e 256GB di memoria intern (UFS 4.0). Ottimi anche gli scatti e i video del comparto camere, trascinato dalla camera principale da 50MP con stabilizzazione ottica e apertura f/1.8.

Un processore al top, un comparto multimediale da primo della classe e uno straordinario display rendono il nuovo top di gamma Xiaomi un telefono capolavoro.

Se sei rimasto stregato, a ragione, dal nuovo Xiaomi 13, oggi lo puoi acquistare a un prezzo stracciato. Sii veloce però, perché ne sono rimasti disponibili soltanto quattro.

