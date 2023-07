Xiaomi 13 Lite vola giù del 32% su Amazon con il Prime Day

Il Prime Day di Amazon è la tua occasione d’oro per acquistare l’apprezzatissimo Xiaomi 13 Lite a un prezzo davvero conveniente. Complice un super sconto del 32% sul prezzo di listino, il device di Xiaomi costa appena 338€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Stiamo parlando di un device che, nonostante il calo verticale di prezzo, ha dalla sua una scheda tecnica da urlo e un design che non ti farà rimpiangere i top di gamma Android più blasonati.

Risparmia subito su Amazon e acquista lo Xiaomi 13 Lite: occasione unica

Xiaomi 13 Lite monta un bellissimo pannello AMOLED AdaptiveSync da 6.55 pollici super smooth a 120 Hz e un comparto fotografico frontale per selfie di altissima qualità, mentre sotto il cofano batte un potentissimo e velocissimo processore Snapdragon con 8 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Alimentato da una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W, Xiaomi 13 Lite è senza ombra di dubbio apprezzato anche per via del suo comparto fotografico principale: sul retro trovano posto tre sensori di cui il primario da 50 MP per video e foto sempre ad altissima risoluzione.

Con un risparmio immediato del 32% rispetto il suo prezzo di listino, Xiaomi 13 Lite è senza ombra di dubbio il mediogamma Android più interessante di questo Prime Day; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.