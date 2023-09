Xiaomi 13 è scontato di 360€ su eBay: MAI visto a un prezzo così, va preso ORA

Immaginate un display FHD+ da 6.36″ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ogni tocco sarà come una danza fluida, ogni immagine sarà un capolavoro di nitidezza. E con la tecnologia AMOLED, i colori saranno così vibranti che sembrerà che lo schermo prenda vita. Tutto questo, e molto d più, è lo Xiaomi 13, che trovate i super offerta su eBay a soli 639€ grazie alla promozione in corso che lo sconta del 36%, ovvero 360€. Le spedizioni sono gratis.

Xiaomi 13, il top di gamma finalmente in sconto

Con il potente processore Snapdragon 8 gen 2, questo telefono è come una macchina da corsa per il vostro mondo digitale. E se amate immortalare i momenti speciali, la Leica main camera catturerà ogni dettaglio con una chiarezza impressionante. I vostri scatti saranno veri e propri capolavori da condividere con il mondo.

E se siete sempre in movimento, non preoccupatevi della batteria. Con una capacità da 4500mAh e la carica turbo da 67W, avrete sempre energia a sufficienza per navigare, giocare e scattare foto senza pensieri. E cosa dire del design? Il Flora Green dona a questo smartphone un aspetto fresco e vivace. È come tenere un pezzo di natura tecnologica tra le mani, pronto ad esplorare il vostro mondo digitale.

E con 256GB di spazio di archiviazione, avrete tutto lo spazio di cui avete bisogno per le vostre app, foto e video preferiti. E non dimenticate che la garanzia di 2 anni vi darà la tranquillità che state acquistando un prodotto affidabile e di alta qualità. Quindi, che ne dite? Pronti a dare un’occhiata a questa offerta imperdibile su eBay, dov’è scontato di 360€, e a portare a casa lo Xiaomi 13?

