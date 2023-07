Xiaomi 13 torna su eBay a PREZZO REGALO: -380€ per il top di gamma

Il fantastico top di gamma Android Xiaomi 13 5G è protagonista di una super offerta di eBay che non puoi assolutamente farti scappare. Complice un eccezionale sconto immediato del 38%, il flagship del colosso cinese può essere tuo con un risparmio di ben 380€ sul normale prezzo di vendita.

Basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito il motivo per cui Xiaomi 13 5G è considerato come uno tra i migliori top di gamma del momento: design premium, scheda tecnica all’avanguardi e fotocamera principale in collaborazione con Leica per scatti e video sempre eccellenti.

Risparmia subito 380€ su eBay per lo Xiaomi 13 5G: top di gamma a prezzo hot

Lo smartphone a marchio Xiaomi monta un bellissimo pannello Pro HDR da 6.36″ super fluido ad altissima risoluzione con cornici sottilissime, mentre la fotocamera selfie centrale è sempre pronta a scattare bellissima foto da condividere al volo sui social.

Alimentato da un potentissimo processore octa core Snapdragon 8 Gen 2 e con una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica super rapida da 67W – ti bastano appena 38 minuti di ricarica per avere nuovamente a disposizione il 100% di autonomia -, sul retro un eccellente modulo fotografico triplo è capeggiato da un sensore principale da 50 MP per foto e video che ti lasceranno a bocca aperta.

Con uno sconto di questa portata l’offerta eBay di oggi è la migliore su tutto il web per acquistare il top di gamma Android del colosso cinese, tuo con un risparmio immediato di ben 380€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra. Ricorda, infine, che se scegli di acquistarlo tramite PayPal puoi pagarlo anche in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

